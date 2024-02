Taylor Swift emmène ses parents en boîte de nuit pour fêter la victoire de Travis Kelce au Super Bowl (vidéo)

Taylor Swift a célébré la victoire des Chiefs de Kansas City au Super Bowl dans une boîte de nuit, accompagnée de ses parents. Une expérience incongrue à vivre une fois dans sa vie, s’est-elle amusée en postant une vidéo très drôle sur TikTok.

«C’est une fête familiale. Venez avec vos parents qu’ils avaient dit»… Taylor Swift a fêté la Victoire de son petit ami Travis Kelce au Super Bowl en se rendant avec toute l’équipe des Chiefs en boîte de nuit - la discothèque Zouk du Resorts World à Las Vegas - avec ses parents.

Une expérience incongrue qui l’a tellement amusée qu’elle a posté une vidéo sur TikTok, dans laquelle Madame et Monsieur Swift, qui semblent vraiment heureux d’être là cela dit, baignent dans une ambiance survoltée, tandis que leur superstar de fille fait une grimace d’embarras.

Et la chanteuse de conseiller à ses fans de faire la même expérience de se rendre «accidentellement, en boîte de nuit avec ses parents. C’est quelque chose que tout le monde devrait essayer au moins une fois dans sa vie», a-t-elle écrit sur TikTok en légende de sa vidéo.

accidentally going clubbing with your parents is something everyone should try at least once in their life

