Shakira annonce la sortie d'un nouvel album, le premier depuis 2017

La superstar colombienne Shakira sortira son premier nouvel album en sept ans, «Las Mujeres Ya No Lloran» (littéralement «Les femmes ne pleurent plus»), le 22 mars.

«La réalisation de cette œuvre a été un processus alchimique», a déclaré Shakira dans un communiqué. «En écrivant chaque chanson, je me reconstruisais. En les chantant, mes larmes se sont transformées en diamants et ma vulnérabilité en force».

Le titre de l'album est un clin d'œil aux paroles stimulantes de son titre en collaboration avec le DJ argentin Bizarrap «Bzrp Music Sessions, Vol. 53», dans lequel elle s’attaquait notamment à son ex Gerard Piqué en l’accusant d’infidélité : «las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan», ce qui peut se traduire par «les femmes ne pleurent plus, elles gagnent de l'argent».

Dimanche déjà, une courte vidéo postée sur Instagram, qui commençait par l'image d'un diamant suivie d'extraits de ses singles déjà sortis, dont «Copa Vacía» avec Manuel Turizo, avait entamé la promotion de ce nouvel album. Il s'agit de son premier depuis la sortie d’«El Dorado» en 2017, qui comprenait les tubes «Chantaje» avec Maluma, et «La Bicicleta» avec Carlos Vives.

La superstar mondiale – qui est également mère célibataire de deux jeunes garçons qu’elle a eus avec son ex compagon le footballeur Gerard Piqué – avait expliqué en septembre dernier à Billboard pourquoi il lui avait fallu plusieurs années avant de pouvoir s’atteler à un nouvel album.

«La dernière fois que j’ai sorti un album, c’était il y a six ans. Maintenant, je peux sortir de la musique plus rapidement, même si parfois je pense qu'être une mère célibataire et le rythme d'une pop star ne sont pas compatibles. Je dois coucher mes enfants, aller au studio d'enregistrement (…). Quand on n'a pas de mari qui peut rester à la maison avec les enfants, c'est constamment jongler car j'aime être une maman présente, et j'ai besoin d'être là à chaque instant avec mes enfants : les emmener à l'école, prendre le petit déjeuner avec eux, les prendre pour jouer des dates. Et à part ça, je dois gagner de l’argent.»