Anny Duperey perd son rôle de marraine de SOS Villages d’enfants, après ses propos sur l’actrice Judith Godrèche

Après avoir tenu des propos controversés sur les déclarations de Judith Godrèche concernant l'emprise et les violences dont elle a été victime adolescente, la comédienne Anny Duperey a été remerciée de son rôle de marraine par l'association SOS Villages d'enfants.

Action, réaction. Lundi 19 février, l’association SOS Villages d'enfants a annoncé la fin du marrainage de l'actrice Anny Duperey, après «les propos maladroits» tenus il y a une dizaine de jours par cette dernière au sujet de Judith Godrèche, qui a dénoncé l'emprise et les violences qu'elle a subies, adolescente.

«Anny Duperey, dont les propos maladroits contreviennent au sens même de notre action de protection de l’enfance, nous a informés qu’elle avait formulé des regrets et présenté des excuses à Judith Godrèche. Nous le saluons», a expliqué l'association dans un communiqué. En dépit de cette amende honorable, «d’un commun accord», selon les termes employés par SOS Village d’enfants France, les deux parties se sont entendues sur le fait qu’il était «préférable de mettre un terme» au marrainage de la comédienne.

Marraine depuis 1993

Âgée de 76 ans, Anny Duperey avait qualifié d'«extrêmement exagérées» les déclarations de l'actrice Judith Godrèche, 51 ans, sur l'emprise et les violences sexuelles et physiques qu'elle dit avoir subies alors qu’elle était mineure, de la part des réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doillon.

«Six ans avec un réalisateur, sous emprise je veux bien, mais quand même consentante, non?», avait fait mine de s'interroger Anny Duperey sur RTL, début février. Elle s'était ensuite excusée, expliquant qu'elle avait voulu, «très maladroitement (...) tempérer l'emballement médiatique».

«Je tiens à exprimer mes excuses à Judith Godrèche et à toutes les victimes que mes propos maladroits ont heurtées. Je regrette que ma première réaction n'ait pas été de condamner l'inexcusable», avait-elle alors déclaré peu après.

La directrice de SOS Villages d'enfants France, Isabelle Moret, remercie l'actrice «pour son engagement» et «sa disponibilité pendant de nombreuses années», qui «nous ont été particulièrement précieux». Anny Duperey était marraine depuis 1993.

Cette association prend en charge des fratries, confiées par l'Aide sociale à l'enfance (ASE) dans le cadre d'une mesure judiciaire. «Accueillir, entendre, respecter la parole des enfants, en toutes circonstances, est au cœur de notre projet associatif», précise l’organisme.