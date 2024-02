Elton John : la collection de la star de la pop s'est vendue à 8 millions de dollars lors d'une soirée d'enchères

Une partie de la collection personnelle du chanteur Elton John, dont la valeur était estimée à 10 millions de dollars, a été vendue aux enchères pour 8 millions de dollars lors d'une soirée chez Christie's à New York (États-Unis), ce 21 février.

La vente aux enchères de 900 effets personnels d'Elton John a rapporté 8 millions de dollars lors d'une vente aux enchères chez Christie's à New York (États-Unis), le 21 février dernier. Il s'agit de la première d'une série de huit ventes consacrées à l'artiste.

À l'intérieur du Rockefeller Center, où la société a son siège dans Manhattan, plus de 200.000 dollars ont été récoltés pour son piano à queue et près de deux millions pour son triptyque de Banksy. Des bottes argentées avec les initiales E et J, portées lors d'un concert, ont, quant à elles, été vendues pour 94.500 dollars, alors qu'elles étaient estimées entre 5.000 et 10.000 dollars.

© REUTERS/Brendan McDermid



En physique ou en ligne, les passionnés auront jusqu’au 28 février pour acquérir diverses tenues de concert du célèbre artiste, qui a pris sa retraite en juillet 2023. Par exemple, un ensemble ivoire et or des années 1970 conçu par la créatrice Annie Reavey a été vendu pour 12.600 dollars mercredi soir, parmi les centaines de lots disponibles.

Élaborée avec le mari du chanteur, David Furnish, la collection comprend des meubles, des œuvres d'artistes, tels que Keith Haring, Andy Warhol, ou encore Richard Avedon, des vêtements et des souvenirs issus pour la plupart de l'ancienne résidence du chanteur à Atlanta. La capitale de l'État de Géorgie, au sud des Etats-Unis, était devenue la base du chanteur pour ses tournées américaines.

Les collections de stars, nouveau terrain de jeu des maisons d'enchères

Dans un communiqué, Christie's a déclaré que cette vente aux enchères avait été motivée par des «raisons personnelles». «Après être devenu sobre en 1990, Elton a trouvé du réconfort et du soutien dans cette communauté chaleureuse et les centres de désintoxication de la ville, tels que le Triangle Club, qui ont joué un rôle essentiel dans son rétablissement», selon la maison d'enchères.

Depuis plusieurs années, les maisons d'enchères se passionnent pour les objets détenus par des célébrités de la pop culture. En septembre dernier, ce sont des milliers d'objets ayant appartenu à Freddie Mercury, leader du groupe Queen, qui ont été vendus pour 40 millions de livres sterling (soit 46,5 millions d'euros), incluant notamment un piano.