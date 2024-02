Le diable s’habille en Prada : une star de Desperate Housewives au casting de la comédie musicale signée Elton John

Dans une adaptation musicale du film Le diable s'habille en Prada, imaginée par Elton John, l'actrice américaine Vanessa Williams se glissera dans les escarpins de Miranda Priestly, campée par Meryl Streep a cinéma. Le reste du casting n'a pas encore été annoncé.

Miranda Priestly et ses saillies légendaires sont de retour… au théâtre. Ce personnage iconique de rédactrice en chef d’un magazine de mode, dont le nom est apparu dans Le diable s’habille en Prada, un roman à succès publié en 2003 par Lauren Weisberger, avant d’être incarné à l’écran par Meryl Streep dans l’adaptation cinématographique de 2006, sera interprété sur les planches par l’actrice américaine Vanessa Williams, dans une comédie musicale imaginée par Elton John.

«Donner vie à Miranda Priestly dans le West End est un rêve absolu devenu réalité», s’est réjouie l’actrice. Largement inspiré par la rédactrice en chef du périodique de mode Vogue Anna Wintour, le personnage de Miranda Priestly sera très probablement rejoint sur les planches par ceux d’Andrea Sachs, Emily Charlton ou encore Nigel, d’autres personnages emblématiques de la fiction. Aucun autre nom que celui de Vanessa Williams n’a cependant été dévoilé pour l’instant.

Une version remise au goût du jour

Pour Vanessa Williams, ce rôle marquera un retour au théâtre… et au jeu de personnages tyranniques. En effet, les débuts sur scène de l’ancienne Miss America, dans la comédie musicale City of Angels, avaient été interrompus par la pandémie de Covid-19 en mars 2020.

Par ailleurs, à la télévision, Vanessa Williams avait déjà joué des personnages qui revêtent des caractéristiques communes à celui de Miranda Priestly : on l’avait notamment vue dans le rôle de Wilhelmina Slater, impitoyable directrice artistique du magazine Mode, ou dans celui de Renee Perry, l’amie pas vraiment sympathique de Lynette Scavo dans Desperate Housewives.

Dans une interview accordée au Chicago Tribune, Elton John avait expliqué travailler sur ce projet depuis l’année 2017 et qu’en raison de l’âge du film, près de 20 ans, il avait fallu remettre le texte au goût de l’époque. «Je me disais aussi de mon côté que je voulais faire de la musique moderne. Et puis aussi, c’est l’histoire d’une femme», avait alors expliqué l’artiste, qui s’est entouré de l’autrice-compositrice-interprète Shaina Taub et du chorégraphe Jerry Mitchell pour monter cette comédie musicale.

Ce n’est pas la première fois que le chanteur britannique s’attaque à l’élaboration d’une comédie musicale. Ainsi, en 2022, Elton John avait créé la sensation en proposant une pièce de ce genre, portant cette fois-ci sur la télévangeliste Tammy Faye. Le spectacle avait été joué au théâtre Almeida de Londres.

La première de cette nouvelle version du Diable s’habille en Prada aura lieu le 9 juillet en Angleterre, au théâtre Royal de Plymouth, avant que le spectacle ne prenne la direction de Londres, où des représentations seront organisées dès le 24 octobre, rapporte The Guardian.