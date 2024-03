Elton John : les ventes aux enchères de ses objets personnels rapportent plus de 20 millions de dollars

Les ventes aux enchères des souvenirs et des œuvres d'art du chanteur Elton John ont fait des émules et ont rapporté plus de 20 millions de dollars, soit plus du double de l'estimation.

Une collection personnelle qui a rapporté gros. Les huit ventes aux enchères d’objets qui appartenaient à la star Elton John et ont eu lieu à New York ou sur internet, ont permis de récolter plus de 20 millions de dollars (18,5 millions d’euros), soit plus du double de l'estimation initiale, a révélé ce jeudi 29 février la prestigieuse maison Christie's.

Ces quelque 900 souvenirs et œuvres d’art provenaient pour leur grande majorité d’une luxueuse résidence du chanteur située à Atlanta, dans le sud des Etats-Unis, que le chanteur britannique a vendue pour plus de 7 millions de dollars (6,5 millions d’euros) fin 2023, comme le rapporte le Wall Street Journal. Cette propriété lui servait de base pour ses tournées sur le continent américain, et l’interprète, longtemps en proie aux problèmes d'addiction à l'alcool et aux drogues, y avait trouvé réconfort et soutien après être devenu sobre au début des années 1990, selon Christie's.

Des bottes, des lunettes, des photographies d'art...

Le chanteur de «Rocket Man», «I'm Still Standing» ou «Sacrifice», qui a fait ses adieux à la scène en 2023, avait vidé une partie de sa garde-robe, mettant en vente plusieurs costumes de concert, comme l'ensemble ivoire et or des années 1970 dessiné par la créatrice Annie Reavey, et cédé à 12.600 dollars (11.650 euros).

Des bottes argentées marquée d'un E et J portées en concert sont aussi parties pour 94.500 dollars (87.400 euros) - elles étaient estimées entre 5.000 et 10.000 dollars -, tandis qu'une paire de lunettes, monture blanche épaisse et verres fumés et colorés, emblématique du look excentrique du chanteur britannique, a trouvé acquéreur pour 22.680 dollars (20.980 euros), soit dix fois plus que l'estimation de départ.

© BRENDAN MCDERMID/REUTERS

Parmi les pièces les plus chères, figurait un triptyque sur le célèbre «Lanceur de fleurs» du mystérieux artiste Banksy (1,9 millions de dollars, soit 1,76 millions d’euros). Environ 350 photographies d'art signées notamment Robert Mapplethorpe ou Richard Avedon, collectées par Elton John et son mari David Furnish, étaient aussi proposées.

En septembre dernier, une série de ventes de milliers d'objets ayant appartenu au leader du groupe Queen, Freddie Mercury, avait atteint 40 millions de livres sterling (46,5 millions d'euros), dont un piano quart de queue Yamaha sur lequel l'artiste avait composé quasiment toutes ses œuvres.