César 2024 : «Anatomie d'une chute» décroche six prix, sa réalisatrice Justine Triet rend hommage à «toutes les femmes»

Grande gagnante de la 49e cérémonie des César, Justine Triet a dédié ce vendredi son prix du meilleur film pour «Anatomie d'une chute» à «toutes les femmes», dont «celles qu'on a blessées».

Avec six César, Justine Triet et son film «Anatomie d’une chute» a dominé la 49e cérémonie des César qui se déroulait ce vendredi 23 février en direct de l’Olympia, à Paris. Parmi les récompenses reçues au cours de la soirée, le très prestigieux prix du meilleur film. «Je voudrais dédier ce César à toutes les femmes (...) à celles qui réussissent et celles qui ratent, celles qu'on a blessées et qui se libèrent en parlant, et celles qui n'y arrivent pas», a-t-elle déclaré lors de son discours qui intervenait après la prise de parole de l'actrice Judith Godrèche sur les violences sexuelles dans le 7e art.

A 45 ans, Justine Triet est devenue également la deuxième femme lauréate du César de la meilleure réalisation, après être devenue à Cannes la troisième réalisatrice de l'histoire à décrocher une Palme d'or.

Un incroyable succès en attendant les Oscars

«Etre la deuxième femme de l'histoire à recevoir le César» après Tonie Marshall en 2000 (pour «Vénus Beauté Institut»), «c'est un peu flippant et génial à la fois, ça donne de l'espoir pour la suite. On l'espère très fort en tout cas», a-t-elle confié sur scène.

«Anatomie d’une chute» a obtenu le César de la meilleure actrice pour Sandra Hüller, du meilleur scénario, du meilleur montage et du meilleur second rôle masculin pour Swann Arlaud. <img src="https://static.cnews.fr/sites/default/files/styles/image_375_210/public/000_34k44wb_65d93595127ef_0.jpg?itok=1GDRxYYE" width="375" height="210" alt="" title="Justine Triet a remporté six trophées pour son film «Anatomie d'une chute». [© Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP]" />

Ces trophées donnent un élan supplémentaire au film pour la cérémonie des Oscars, le 10 mars prochain à Los Angeles, où le drame judiciaire est nommé cinq fois notamment dans la catégorie meilleure réalisation.