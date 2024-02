Violences sexuelles dans le cinéma : l'acteur Aurélien Wiik, abusé à l'âge de 11 ans par son agent, lance un #MeToogarçons

Le comédien Aurélien Wiik a révélé, sur Instagram, avoir été abusé, de ses 11 ans à ses 15 ans, «par son agent et d’autres membres de son entourage». Il encourage les acteurs, victimes de violences sexuelles, à se manifester.

Les révélations sur des violences sexuelles dans le cinéma français se poursuivent. L'acteur Aurélien Wiik a révélé, ce jeudi 22 février, avoir été abusé entre ses 11 et 15 ans, «par son agent et d'autres membres de son entourage».

C'est sur Instagram que le comédien, aperçu dans la série Munch, a souhaité s'exprimer avec le hashtag #MeTooGarçons. Dans son message, il rapporte avoir «porté plainte à 16 ans» car son agent «le faisait à d'autres». «Je l'ai envoyé en prison. Il a pris cinq ans», a-t-il ajouté.

Aurélien Wiik a également invité les potentielles victimes de son agresseur, aujourd'hui décédé, à s'exprimer. «S'il y a d'autres victimes de lui, parlez. Il est mort, mais ça peut faire du bien», enjoint l'acteur.

«Tremblez, votre tour viendra»

Dans son témoignage, il met aussi en cause des «réalisateurs» et des «producteurs» et parle d'«agressions, harcèlements, tentatives de viol». Il fait aussi part de «chantage contre des rôles» et de «dîners piégés organisés par des vieux avec plusieurs mineurs».

«Tremblez, votre tour viendra. Vous savez qui vous êtes. Les garçons du cinéma se réveillent», a assuré Aurélien Wiik. «Le procès et la reconnaissance du statut de victime est importante. Ça aide à se reconstruire», poursuit l'acteur.

Ces révélations ont lieu alors que se tient, ce vendredi 23 février, la 49e cérémonie des César, sur fond de libération de la parole autour des violences sexuelles commises au sein du milieu du 7e art.