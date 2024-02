Japon : le producteur des films d'animation «Suzume» et «Your Name» arrêté pour pédopornographie

Koichiro Ito, célèbre producteur de films d'animation, a été arrêté au japon pour avoir contraint une jeune fille de 15 ans à lui envoyer des photos d'elle dénudée en septembre 2021.

Une secousse dans le monde de l’animation. Le producteur japonais Koichiro Ito, connu pour les films d’animation «Suzume», «Your Name» ou «Weathering With You», a été emprisonné pour avoir sollicité des images dénudées d'une mineure, selon les informations du média Mainichi Shimbun.

Koichiro Ito est accusé d'avoir contraint une jeune fille âgée de 15 ans, rencontrée sur les réseaux sociaux, à lui envoyer des photos d’elle nue, en septembre 2021. Selon un rapport de la principale chaîne de télévision de Tokyo, TBS, l'homme âgé de 52 ans lui aurait envoyé 12.500 yens (environ 76 euros) en échange de ces photos, violant ainsi la loi japonaise qui interdit la prostitution et la pornographie enfantine.

#KoichiroIto, #Japanese Producer Of #Anime Film #Suzume, Arrested On Child Pornography Charges



Read:https://t.co/uqSOc54Cdj pic.twitter.com/XmCrMTtoGR

L’enquête sur la célébrité japonaise a été enclenchée suite à l'apparition de son nom dans une affaire distincte de prostitution d'enfants sans lien.

D’autres victimes potentielles

Arrêté ce mercredi 21 février, près de son domicile à Tokyo, le producteur a reconnu les accusations à son encontre, déclarant aux enquêteurs avoir reçu à plusieurs reprises des photos de filles mineures nues, sans pour autant se rappeler de la fille à laquelle la police faisait référence. La police recherche actuellement d'autres victimes potentielles.

Son arrestation a provoqué une onde de choc dans l'industrie de l'animation au Japon. Avec vingt ans de carrière à son actif, il a été le producteur principal des récents blockbusters à succès de l'auteur d'animé Makoto Shinkai, à l'instar de «Your Name» sortie en 2016, «Weathering With You en 2019, et «Suzume» en 2022.