Gladiator 2 : Paul Mescal explique pourquoi il a dit «oui» à Ridley Scott

Etoile montante à Hollywood, Paul Mescal est au casting du film «Gladiator 2», son premier blockbuster. Dans une récente interview, l’acteur irlandais a confié pourquoi il avait accepté de participer à la suite du film oscarisé.

Il ne pouvait pas refuser la tenue de gladiateur. L’acteur irlandais Paul Mescal, l'une des étoiles montantes les plus en vogue à Hollywood, connu grâce à ses rôles dans «Normal People», «Aftersun» et «All of Us Strangers», est au casting du film «Gladiator 2», son premier «gros film».

Le réalisateur Ridley Scott n’a pas hésité une seconde à lui offrir le rôle principal de la suite de son film oscarisé. Il avait confié à Total Film avoir adoré Paul Mescal dans «Normal People» : «Ce n’est pas mon genre de série en temps normal, mais là j’ai enchaîné quatre épisodes d’affilée ! Boum, boum, boum. Et pendant que je regardais ça, je me disais : ‘Mais qui diable est ce Paul Mescal ?’ Et puis j’ai regardé toute la série. Et puis, tout à coup, Gladiator 2 est apparu, parce que le script fonctionnait plutôt bien. Et je n'arrêtais pas de penser à Paul pour ce rôle. Ca faisait sens».

Une nouvelle dimension

Dans une interview pour le magazine AnOther, l’acteur de 28 ans explique qu’une proposition pareille ne se refuse évidemment pas, et qu’il espère apprendre beaucoup grâce à cette belle opportunité. «Gladiator arrive sur votre bureau et vous ne pouvez pas lui dire non», a-t-il déclaré avant de confier que ce gros projet était le premier du genre à l’intéresser. «Jusqu’à présent, il y a eu très peu de grands films qui m’intéressaient un tant soit peu», a-t-il affirmé. Il a ajouté : «C’est vraiment bien. Et il y a aussi la possibilité d'apprendre. C'est la première fois que je ressens une pression du type ‘Mon Dieu, je m'inquiète pour les recettes au box-office’. C'est une échelle différente. Mais Ridley filme à un rythme très différent : il est rapide, cinétique et merveilleux. Il sait exactement ce qu'il veut. Honnêtement, cela me rappelle le sport d’une manière vraiment satisfaisante.»

Un commentaire intéressant à l'aune de l'article du Hollywood Reporter, qui avait recueilli le témoignage d’une «source» faisant état d’un tournage «hors de contrôle», comme une «fuite en avant» sans «aucun encadrement». Le magazine avait d'ailleurs rapporté que le budget de Gladiator 2 - estimé initialement à 165 millions – avait explosé pour finir à 310 millions de dollars, ce qui en ferait l’un des films les plus chers de l’Histoire... En plus de la grève des acteurs, la production a dû faire face notamment à un grave accident survenu en juin dernier, blessant six cascadeurs, comme l’avait rapporté Variety.

Près de vingt-cinq ans après la sortie du premier volet, «Gladiator 2» mettra en scène les aventures de Lucius (Paul Mescal). Désormais adulte, Lucius, fils de Lucilla (à nouveau campée par l'actrice Connie Nielsen), et neveu de Commod (interprété par Joaquin Phoenix dans le premier opus), compte marcher dans les pas de Maximus à qui il voue une grande admiration. Paul Mescal en gladiateur fera-t-il aussi bien que Russell Crowe, héros du premier opus ? Réponse le 20 novembre 2024.