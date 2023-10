Pokémon Ecarlate et Violet : voici en exclusivité 3 cartes qui seront présentes dans la nouvelle extension «Faille paradoxe»

Les fans du jeu de cartes à collectionner Pokémon attendent fiévreusement la sortie de la nouvelle extension «Ecarlate et Violet : Faille Paradoxe» prévue pour le 3 novembre prochain. CNEWS et The Pokémon Company vous livrent en avant-première et en exclusivité trois nouvelles cartes qui feront leur effet.

C'est un voyage temporel à la fois vers le passé mais aussi vers le futur que va proposer la prochaine extension du JCC Pokémon Ecarlate et Violet. Baptisée «Faille Paradoxe», celle-ci sera disponible dès le 3 novembre prochain en France. Un petit événement pour les joueurs et les collectionneurs qui devraient glisser quelques boosters et decks sous le sapin.

En attendant et dans un souci de satisfaire leur curiosité, The Pokémon Company nous a autorisé à diffuser les images et informations de trois cartes clés qui rejoindront cette extension ayant pour thématique les failles temporelles. Pour rappel, ces nouveaux sets de boosters et de decks permettront de s'essayer à une double manière de s'affronter, l'une tournée vers l'endurance et l'autre vers l'attaque rapide.

«Les Pokémon Temps passé, qui incarnent l’endurance et la puissance, disposent en général d’attaques directes qui infligent de nombreux dégâts, et il est plus difficile de les mettre K.O. Maîtrisant la vitesse et la technique, les Pokémon Temps futur ont des talents et des attaques dont les effets supplémentaires permettent d’élaborer des manœuvres astucieuses et des stratégies ingénieuses. De plus, les cartes Dresseur Temps passé soutiennent en général les Pokémon Temps passé, tandis que les cartes Dresseur Temps futur soutiennent les Pokémon Temps futur», explique The Pokémon Company.

Trois cartes attendues

Pour ouvrir le bal du trio que nous vous dévoilons, place à l'une des sept cartes les plus attendues et les plus rares de cette extension «Faille Paradoxe» en la créature de Mewtwo Ex Téracristal. «Tant que ce Pokémon est sur votre Banc, évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par des attaques (les vôtres et celles de votre adversaires)», est-il expliqué. Superbement réalisée avec ses multifacettes brillantes, cette carte devrait permettre de renverser le cours d'une partie, tandis que les collectionneurs y verront l'un des nouveaux graals à posséder de cette extension.

On poursuit cette présentation avec la seconde carte, incarnée avec un dessin «kawaï» (mignon) du pokémon aquatique Babimanta. Une petite créature inspirée d'une raie qui pourra se révéler très utile pour soigner l'un de vos Pokémon en jeu.

Enfin, nous présentons Oyacata, un autre pokémon de type eau qui pourrait se révéler décisif lors d'un duel avec des créatures puissantes, puisque sa seconde attaque «Hydro-Eclaboussure» peut occasionner 180 point de dégâts.

L'extension du JCC «Pokémon Ecarlate et Violet : Faille Paradoxe» comprendra 7 cartes texturées dorées «hyper rare», 13 Pokémon-ex et 7 Pokémon-ex Téracristal, 34 Pokémon «illustration rare», 15 Pokémon et cartes Supporter «illustration spéciale rare», 28 cartes Pokémon-ex et cartes Supporter «ultra rare», entièrement illustrées et texturées.