Al Pacino et Jessica Chastain prochainement réunis dans une adaptation cinématographique du Roi Lear

Al Pacino, 83 ans, va incarner le roi Lear à l’écran dans une nouvelle adaptation du drame Shakespearien. La star hollywoodienne donnera la réplique à Jessica Chastain dans ce long métrage réalisé par Bernard Rose.

Al Pacino prochainement de retour sur les plateaux de tournage. L’interprète du Parrain va endosser le rôle du roi Lear à l’écran. A peine le tournage de «Modi» terminé - biopic consacré au peintre Modigliani réalisé par Johnny Depp dans lequel Al Pacino tient le rôle du collectionneur Maurice Gangnat – que la star de 83 ans est déjà sur un autre projet a révélé Deadline, ce mardi 27 février.

Al pacino retrouve Jessica chastain

La star donnera prochainement vie à une nouvelle adaptation du drame de William Shakespeare, au côté de Jessica Chastain, actrice venue du théâtre qui campera de son côté le rôle de sa fille aînée Goneril. Les deux acteurs se sont notamment déjà donnés la réplique en 2011 dans «Salomé».

Le film sera réalisé par Bernard Rose à qui l'on doit entre autres «Candyman», «Anna Karenine» avec notamment Sophie Marceau ou encore «Boxing Day».

«Al et moi allons créer un Lear audacieux et cinématographique qui sera aussi accessible, émouvant et aussi puissant que la pièce l'était pour son public d'origine. Je suis ravie que Jessica Chastain nous rejoigne dans ce voyage», a déclaré le réalisateur à nos confrères américains à propos de cette nouvelle adaptation. Le tournage devrait débuter à la fin de l'été, à Los Angeles.

Pour rappel, le roi Lear met en scène un monarque qui sentant la fin venir s'apprête à répartir son royaume entre ses trois filles. Mais avant, il attend d'elles trois une déclaration d'amour. Exercice auquel se prêtent hypocritement ses deux aînées quand la cadette Cordélia reste plus mesurée, provoquant le courroux de son père contre sa fille préférée.