Star Wars : Al Pacino a refusé un rôle dans la saga pour une étonnante raison

Devenu un acteur incontournable dans les années 1970 après sa performance dans «Le Parrain», Al Pacino s’est vu proposer d’incarner Han Solo dans le premier volet de la saga initiée par George Lucas en 1977. Un rôle qu’il a refusé pour une raison étonnante.

Excès de popularité. La performance d’Al Pacino dans le rôle de Michael Corleone dans «Le Parrain», de Francis Ford Coppola, en 1972, l’a propulsé au rang de star incontournable du cinéma hollywoodien. Au point de crouler sous les propositions de scénarios, parmi lesquelles se trouvait le premier Star Wars de George Lucas, «Un nouvel espoir».

Dans une interview donnée au centre culturel new yorkais «The 92nd Street Y» en avril dernier, Al Pacino a révélé s’être vu proposer le rôle de Han Solo. L’acteur avoue toutefois ne pas avoir été séduit par l’histoire, à laquelle il ne comprenait rien, refusant ainsi la proposition de George Lucas. «J’ai refusé ‘Star Wars’. Quand je suis arrivé dans le métier, j’étais le nouveau jeune premier, et vous savez ce qui se passe quand vous devenez célèbre. Les gens disent : ‘Donnez le rôle à Al’. On m’aurait demandé d’incarner la reine Elizabeth. On m’a transmis le script d’un projet intitulé ‘Star Wars’. Ils m’ont proposé tellement d’argent. Je n’y comprenais rien. Je l’ai lu… Donc j’ai dit que je ne pouvais pas le faire. Harrison Ford a fait carrière grâce à moi», avait-il expliqué.

La carrière d’Al Pacino ne sera aucunement impactée par ce refus, l’acteur enchaînant de son côté les rôles inoubliables dans les années qui ont suivi, notamment «Bobby Deerfield» en 1977, «La chasse» en 1980, ou encore «Scarface» en 1983, sous la direction de Brian De Palma, qui deviendra un de ses rôles les plus emblématiques.