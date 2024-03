«Il faut que tout ça s'arrête» : Mathieu Kassovitz propose un combat de boxe à Saïd Taghmaoui

Dans une vidéo publiée sur Instagram ce samedi 2 mars, l'acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz s'en est pris à Saïd Taghmaoui, acteur clé du film «La Haine», l'invitant à régler leurs comptes lors d'un combat de boxe.

Un règlement de compte à venir entre deux icônes du cinéma français dans les années 1990 ? Ce samedi 2 mars, le réalisateur de «La Haine», film emblématique du cinéma français, a publié une vidéo sur son compte Instagram, en proposant un combat de boxe anglaise à Saïd Taghmaoui, l’une des têtes d’affiche du film sorti en 1995.

«Je veux qu’on règle nos problèmes, et je veux qu’on les règle en public pour te faire fermer ta gueule définitivement sur le film. (…) Je vais te proposer un truc : un combat en boxe anglaise, trois fois trois, où tu veux, à partir de septembre, comme ça on a le temps de se préparer, où toutes les recettes iront à ton orphelinat justement. Je vais te péter toutes tes dents, même ta gomina va retourner dans sa boite, et je vais pouvoir montrer enfin à tout le monde à quel point t’es bidon et à quel point t’es vide. T’es une coquille creuse», a déclaré Mathieu Kassovitz.

«Je vais te péter la gueule»

Dans une interview datant de 2021, l’acteur franco-marocain désormais installé aux États-Unis avait pointé du doigt le manque de reconnaissance de Mathieu Kassovitz. «Tu aurais quand même pu nous créditer, sur les dialogues, on a quand même écrit la moitié. Les dialogues qui ont du sens, ils viennent pas de toi, ils viennent de mon quartier», avait-il déclaré.

«Ras le c*l que tu parles mal de nous, que tu racontes de la merde. Tu as réussi à diviser un truc qui à la base était quelque chose de fort. Une fois que je t'aurais mis KO, je te prendrai dans les bras et je te donnerai tout l'amour que je te dois effectivement. Je t'aime Saïd, je sais que tu as besoin d'amour, mais avant, je vais te péter la gueule», a enchaîné Mathieu Kassovitz.

Par le passé, l'acteur et réalisateur de 56 ans avait pu mettre en avant ses talents de boxeur chez les amateurs lors d'un combat qui s'est achevé sur un match nul, mais également au cinéma, dans le film «Sparring», sorti dans les salles en 2018.