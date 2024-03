Polar : le meilleur roman policier de ces 20 dernières années est suédois, selon l'avis de plus de 14.000 lecteurs

Le site consacré à la littérature Babelio a demandé à sa communauté d’identifier le meilleur polar de ces vingt dernières années à l’occasion des 20 ans du festival Quai du Polar, qui se tiendra à Lyon du 5 au 7 avril prochain. Et la gagnant est suédois.

Une tâche ardue. En partenariat avec le festival Quai du Polar, qui s’apprête à célébrer ses 20 ans à Lyon le mois prochain, la plate-forme Babelio dévoile le nom du meilleur polar de ce deux dernières décennies. Pour ce faire, elle a demandé à sa communauté de choisir parmi les polars, romans noirs et thrillers les plus appréciés sur le site et sortis entre 2005 et 2023.

Et selon les 14.000 lecteurs à avoir répondu à ce sondage, le lauréat vient du nord. Le premier tome de la saga «Millenium» baptisé «Les hommes qui n’aimaient pas les femmes», du suédois Stieg Larsson, sorti en 2005, a en effet remporté le titre. Pour mémoire, il met en scène le journaliste Mikael Blomkvist et Lisbet Sandler, une pirate informatique. La trilogie signée par Stieg Larsson et publié après la disparition de son auteur, décédé en 2004 d’une crise cardiaque à seulement 50 ans, a fait l’objet de plusieurs adaptations cinématographiques, avec notamment Daniel Craig, en 2011.

Quatre polars français se classent dans les 10 meilleurs

«Millenium 1» n’est pas le seul ouvrage à avoir eu les faveurs des milliers de lecteurs. Il est notamment suivi de «La Vérité sur l'affaire Harry Quebert» du romancier suisse Joël Dicker, doublement récompensé pour ce roman policier, lauréat en 2012 du Grand prix de l’Académie Française et du Goncourt des lycéens.

Quatre Français se classent également parmi les 10 meilleurs polars de ces vingt dernières années : Franck Thilliez pour son ouvrage «1991», Michel Bussi avec «Nymphéas noirs», Olivier Norek pour son roman «Surface» et Henri Loevenbruck, sélectionné pour «J'irai tuer pour vous».

Deux ouvrages italiens ont également largement séduit les internautes avec «L'Illusion du mal» de Piergiorgio Pulixi, et «Le Chuchoteur» de Donato Carrisi, sans oublier «Le sel de la mer» de la Québécoise Roxanne Bouchard et le maître du polar britannique R.J. Ellory, pour «Seul le silence».