Été 2023 : les 3 meilleurs polars à lire sur la plage

Les vacances d’été approchent et vous ne savez toujours pas quels livres glisser dans votre valise ? Pour vous aider, voici 3 polars et thrillers captivants qui donnent froid dans le dos, même sous le soleil.

«Un œil dans la nuit», de Bernard Minier

©XO

Pour occuper vos journées à la plage ou à la montagne, vous pouvez compter sur le thriller «Un œil dans la nuit» (éd. XO), de Bernard Minier. Cette fois, l’auteur, qui a visionné près de 200 films riches en hémoglobine avant d'écrire ce livre, nous plonge dans l’univers sanglant du cinéma d'horreur et signe le retour de son héros, le commandant de police Martin Servaz. Il y a cette jeune étudiante en cinéma qui obtient un entretien avec le mystérieux réalisateur Morbus Delacroix, qui s'est retiré du monde… Puis cet homme assassiné, retrouvé ligoté dans un hôpital psychiatrique. Les cadavres s'enchaînent, plusieurs affaires s'entrecroisent, et on comprend vite que tous ces crimes sont liés à un film maudit. Un thriller difficile à lâcher et qui contient plusieurs scènes d'anthologie.

Bernard Minier, «Un œil dans la nuit», éd. XO, 512 pages.

«Auteur de crimes», de Chrìstos Markogiannàkis

©Plon Noir

Criminologue de formation, Chrìstos Markogiannàkis signe «Auteur de crimes» (éd. Plon Noir), et nous embarque à Athènes, où une série de meurtres vont se succéder. Une vieille femme est défenestrée, une professeure d’anglais est égorgée en pleine rue, un médecin est assassiné, une serveuse est victime d’un rituel satanique… Chargée de l’enquête, le capitaine Markou va alors s’apercevoir que la chronologie de ces crimes correspond au classement des livres de sa bibliothèque. Ce polar déroutant, qui rend hommage aux célèbres romans policiers d'Edgar Poe, Agatha Christie et de Fred Vargas, sera un très bon compagnon de voyage, mais attention, le temps passe vite quand on l’a entre les mains.

Chrìstos Markogiannàkis, «Auteur de crimes», éd. Plon Noir, 306 pages.

«Au premier regard», de Lisa Gardner

©Albin Michel

Autre lecture palpitante : «Au premier regard» (éd. Albin Michel), de Lisa Gardner, la reine du thriller psychologique aux Etats-Unis. Tout commence avec une macabre découverte dans une petite ville de Géorgie. Des restes d'un corps humain et d’autres charniers sont retrouvés dans les montagnes. Et s’il y avait un lien avec le testament du tueur en série Jacob Ness ? Une jeune fille a été témoin de cette horreur. Malheureusement, elle ne sait ni parler, ni lire, ni écrire. Trois enquêtrices vont unir leurs forces pour élucider cette affaire : l’agent du FBI Kimberly Quincy, le commandant D.D. Warren et Flora Dane, les trois héroïnes de Lisa Gardner, qui signe un polar documenté, et sans temps mort.

Lisa Gardner, «Au premier regard», éd. Albin Michel, 480 pages.