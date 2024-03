Taylor Swift : les Philippines et la Thaïlande s'en prennent à Singapour pour avoir conclu un accord d’exclusivité avec la star

Taylor Swift booste les économies des pays qui ont la chance de l'accueillir en concert. Alors qu'elle a commencé une série de 6 dates à Singapour ce 2 mars, les Philippines et la Thaïlande accusent la cité-Etat d’avoir conclu un accord d'exclusivité de plusieurs millions de dollars avec la superstar.

Alors que Taylor Swift a ce 2 mars entamé ses six concerts à guichets fermés au stade national de Singapour, les Philippines et la Thaïlande accusent la cité-État d’avoir conclu un accord avec la superstar pour l'empêcher de jouer ailleurs en Asie du Sud-Est, lors de sa tournée Eras.

Le politicien philippin Joey Salceda a ainsi exprimé son courroux face au préjudice économique, la star générant des millions de dollars partout où elle passe. Il a ainsi appelé le ministère des Affaires étrangères de son pays à protester contre la subvention accordée à Taylor Swift. Il a déclaré aux médias locaux que les gouvernements voisins sont censés être des alliés, travaillant en tandem pour renforcer la région et que l'accord négocié par Singapour est une «trahison blessante».

Srettha Thavisin, le premier ministre thaïlandais, a déclaré que l'organisateur du concert, AEG, l'avait informé que le gouvernement singapourien avait offert des subventions de deux à trois millions de dollars par show (soit 1,84 à 2,77 millions d'euros environ) dans le cadre d'un accord d'exclusivité.

Il a qualifié la décision de Singapour d'«astucieuse», ajoutant qu'il se demandait depuis longtemps pourquoi Taylor Swift n'avait pas choisi de jouer en Thaïlande.



«Si elle était venue en Thaïlande, cela aurait été moins cher d'organiser l'événement ici, et je pense qu'elle serait en mesure d'attirer plus de sponsors et de touristes», a-t-il déclaré. «Même si nous devions subventionner au moins 500 millions de bahts (12,9 millions d'euros environ, ndlr), cela en vaudrait la peine. Si j'avais su cela, j'aurais fait venir les spectacles en Thaïlande. Les concerts peuvent générer de la valeur ajoutée pour l'économie.»

Singapour minimise

Les autorités de Singapour ont ce lundi tenu à minimiser le rôle et le montant de la subvention accordée à Taylor Swift pour l'exclusivité de ses concerts dans la cité-Etat. «Il y a eu des spéculations sur le montant de la subvention. Je peux dire que le montant de la subvention n'est pas exact et qu'elle n'est pas aussi élevée que ce que l'on pensait», a déclaré le ministre de la Culture de Singapour, Edwin Tong, devant le Parlement. «Pour des raisons de confidentialité commerciale, nous ne pouvons pas révéler le montant précis de la subvention ni ses conditions», a-t-il ajouté.

Le ministre a également indiqué que les avantages économiques pour Singapour «sont jugés importants et dépassent le montant de la subvention». «Les promoteurs des meilleurs artistes font leur propre calcul et évaluent où ils souhaitent se produire et pendant combien de temps», a-t-il souligné, citant l'emplacement et les infrastructures de Singapour comme facteurs essentiels du choix.

Quelque 300.000 personnes doivent assister aux six spectacles de la chanteuse américaine à guichets fermés à Singapour.