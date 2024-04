Taylor Swift : Clara Bow, Fortnight... La chanteuse révèle la signification de plusieurs chansons de son nouvel album

Taylor Swift a détaillé la signification de certaines chansons de son double nouvel album, «The Tortured Poets Department», lors d'une expérience immersive en ligne.

Derrière la plume. Grâce à une expérience d'écoute spéciale sur Amazon Music, Taylor Swift a révélé l'inspiration derrière plusieurs chansons de son 11e album studio, «The Tortured Poets Department», sorti le 19 avril.

Sur la plate-forme de streaming, les fans de la pop star peuvent désormais écouter l'opus, accompagné des commentaires explicatifs de l'artiste. Pour ce faire, il suffit de simplement dire : «Je suis membre du «Tortured Poets Department».

«Fortnight»

L'artiste de 34 ans a expliqué que la chanson d'ouverture de l'album, en collaboration avec Post Malone, «présente de nombreux thèmes communs qui reviennent tout au long de cet album», l'un des plus important étant «le fatalisme - le désir, le dépérissement, les rêves perdus».

«Je pense que c'est un album très fataliste dans la mesure où il y a beaucoup de lignes très dramatiques sur la vie ou la mort. "Je t'aime, ça ruine ma vie". Ce sont des choses très hyperboliques et dramatiques à dire», a-t-elle noté, ajoutant que «c'est ce genre d'album».

Dans son commentaire sur iHeartRadio, Taylor Swift a déclaré qu’elle «avait toujours imaginé que «Fortnight» se déroulait dans une ville américaine, où le rêve américain que vous pensiez réaliser ne s'est pas produit, n’est-ce pas».

«Vous avez fini par ne plus être avec la personne que vous aimiez et maintenant vous devez vivre avec ça tous les jours, en vous demandant ce qui aurait pu se passer, peut-être en les voyant sortir. C'est un concept assez tragique, vraiment. J'ai donc écrit à partir de ce point de vue», a-t-elle indiqué.

«Clara Bow»

La star a révélé que le titre, nommé ainsi d'après l'actrice de films muets des années 1920, était «un commentaire sur ce que j'ai vu dans l'industrie dans laquelle j'ai évolué au fil du temps».

«J'avais l'habitude de m'asseoir dans les maisons de disques pour essayer d'obtenir un contrat quand j'étais petite. Ils me disaient "vous savez, vous nous rappelez...", puis ils nommaient un artiste et disaient quelque chose de désobligeant à son sujet, "mais vous êtes ceci, vous êtes tellement mieux de telle ou telle manière". C'est ainsi que l'on apprend aux femmes à se voir elles-mêmes, comme si elles pouvaient être la nouvelle remplaçante de cette femme qui a fait quelque chose de grand avant vous», a-t-elle déclaré.

«J'ai donc eu l'idée qu'il s'agissait d'une conversation entre la jeune femme assise sur la chaise devant le bureau et l'homme ou la femme au pouvoir assis derrière le bureau, qui dit : "Oh, vous me rappelez tellement une femme qui vous a précédée, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes meilleure. Nous allons faire de vous la nouvelle femme". J'ai donc choisi des femmes qui ont accompli de grandes choses dans le passé et qui ont été des archétypes de la grandeur dans l'industrie du divertissement. Clara Bow a été la première "it girl". Stevie Nicks est une icône et un exemple incroyable pour tous ceux qui veulent écrire des chansons et faire de la musique», a-t-elle conclu.

«My Boy Only Breaks His Favorite Toys»

La chanson représente «une métaphore du point de vue du jouet d'un enfant, qui est le jouet préféré de quelqu'un jusqu'à ce qu'il le brise et ne veuille plus jouer avec lui».

«C'est ainsi que beaucoup d'entre nous se retrouvent dans des relations où nous sommes tellement appréciés par une personne au début, puis tout d'un coup, elle nous brise ou nous dévalorise dans son esprit. Nous nous accrochons encore à "Non, non, non. Vous auriez dû les voir la première fois qu'ils m'ont vu. Ils y reviendront. Ils y reviendront. C'est donc un peu comme une chanson sur le déni, pour pouvoir vivre dans ce monde où il y a encore de l'espoir pour une relation toxique et brisée», a-t-elle souligné.

«Florida !!!»

En collaboration avec Florence + the Machine, la musique n'est pas inspirée par une ancienne relation, mais plutôt par les expériences qu'elle a vécues en regardant «Dateline», un magazine d'information américain essentiellement consacré aux crimes.

Taylor Swift a indiqué avoir réfléchi à ce qu'il se passe «lorsque votre vie ne vous convient pas, ou que les choix que vous avez faits vous rattrapent, et que vous êtes entouré de conséquences et de jugements sévères, et que les circonstances ne vous ont pas mené là où vous pensiez être, et que vous voulez juste vous échapper de tout ce que vous avez toujours connu. Y a-t-il un endroit où vous pourriez aller ?»

Elle a dévoilé qu'elle regardait toujours «Dateline». Ainsi, «les gens qui commettent ces crimes ; quittent-ils immédiatement la ville et où vont-ils ? Ils vont en Floride. Ils essaient de se réinventer, d'avoir une nouvelle identité, de se fondre dans la masse. Et je pense que lorsque vous avez un chagrin d'amour, il y a une partie de vous qui pense : "Je veux un nouveau nom. Je veux une nouvelle vie. Je ne veux pas que quelqu'un sache où j'ai été ou me connaisse du tout". C'était donc le point de départ pour savoir où aller pour se réinventer et se fondre dans la masse. La Floride !»

«Who's Afraid of Little Old Me»

L'artiste milliardaire a dévoilé qu'elle avait écrit la chanson «seule, assise au piano, dans un de ces moments où je me sentais amère à propos de tout ce que nous faisons à nos artistes en tant que société et en tant que culture».

«Il y a beaucoup de choses sur ce concept particulier dans "The Tortured Poets Department». Que faisons-nous à nos écrivains, à nos artistes et à nos créateurs ? Nous leur faisons vivre l'enfer. Nous regardons ce qu'ils créent, puis nous le jugeons. Nous aimons regarder les artistes souffrir, souvent au point que je pense que parfois, en tant que société, nous provoquons cette douleur et nous regardons ce qui se passe», a-t-elle ajouté.

Son nouvel album a battu des records de streaming lors de sa sortie le 19 avril, devenant notamment le premier album de l'histoire de Spotify à atteindre plus de 300 millions d'écoutes en une seule journée, selon la plate-forme.