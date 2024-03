Selena Gomez tease son nouvel album «surprenant» pour 2024 et évoque son amour pour Paris

Après la sortie récente d'un single inspiré par son amour pour Paris, Selena Gomez annonce travailler sur un nouvel album qu’elle souhaite sortir en 2024, et dont elle espère que le son «surprendra ses fans».

Elle n'abandonne pas la musique. Selena Gomez espère prochainement sortir un nouvel album et surprendre ses fans avec des sonorités qu’on ne lui connaît pas, ou peu. Dans une interview avec Rolling Stone publiée ce lundi 4 mars, la chanteuse et actrice de 31 ans a teasé ce nouvel opus très attendu, car si la star a sorti deux singles ces derniers mois - «Single Soon» en août 2023 et «Love On» en 22 février 2024 - cela fait désormais presque quatre ans qu’elle n’a pas sorti un nouvel album, le dernier en date étant «Rare», sorti en 2020.

Les deux récents singles, contrairement aux spéculations, n’apparaîtront pas sur le disque à venir a précisé la star, et reflètent son humeur du moment, mais pas la tonalité des prochains morceaux, a-t-elle tenu à souligner. «Je suppose qu'il est prudent de dire que 'Single Soon' et 'Love On' ne reflètent peut-être pas vraiment le projet sur lequel je travaille», a-t-elle dit. «Ils le sont dans l'esprit, mais je suis impatiente d'explorer davantage de styles de musique et je pense que les gens seront, je l'espère, surpris par le contraste. J'aime sortir des chansons que j'aime et qui me tiennent à cœur. Je viens de les sortir dans le monde et plus tard viendra l’album complet.»

«Amoureuse de Paris»

Selena Gomez a ajouté qu’elle espérait que son nouvel album serait prêt à sortir en 2024, même si le calendrier n’est pas encore fixé. Et pour cause, la chanteuse et actrice enchaîne ces derniers mois à une allure folle les projets pour le grand et le petit écran. Au printemps dernier, elle a ainsi notamment vécu deux mois à Paris pour tourner la comédie musicale «Emilia Perez» de Jacques Audiard avec Zoe Saldana - c’est d’ailleurs à cette occasion qu'elle a eu un véritable coup de foudre pour la capitale française auquel son single «Love On» est consacré, comme elle l’a expliqué à Rolling Stone. «J’avais l'impression que je pouvais être un être humain normal là-bas», a-t-elle confié. «Je suis tombée amoureuse de tout et de la vie que j'y ai vécue pendant deux mois», a-t-elle ajouté.

Dans les semaines qui viennent, son planning sera encore très chargé. Alors qu’elle travaille actuellement au retour de la série «Les Sorciers de Waverly Place», qui l’avait révélée au début des années 2000, elle vient d’entamer le tournage de la saison 4 de «Only Murders in the Building».

De quoi a priori ne lui laisser que peu de temps pour la musique... A ceux qui pourraient lui reprocher de favoriser sa carrière d’actrice au détriment de celle de chanteuse, elle précise qu’elle aime toujours autant chanter. «J'adore le cinéma. J'adore la télévision. J'ai juste l'impression de ne pas avoir fait beaucoup de choses que je voudrais faire dans cet espace. Ce n’est pas que ce soit ‘non, jamais’ [à la musique], c’est plutôt que j’aimerais explorer un peu plus ce monde et avoir le temps de le faire réellement», a-t-elle expliqué. Cela n'enlève rien à son enthousiasme à l'idée de sortir un single comme «Love On», et elle dit espérer que la joie qu'elle a ressentie pendant qu’elle enregistrait cette chanson et tournait le clip est palpable.



«En fin de compte, tout ce que je veux faire, c'est rendre les gens heureux», a-t-elle conclu.