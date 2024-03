«Leurs voix pour l'espoir» : les stars se mobilisent contre le cancer du pancréas le 11 mars à l'Olympia

Dans le cadre du concert caritatif «Leurs voix pour l'espoir», de nombreux artistes, dont Patrick Bruel et Philippe Lacheau, seront réunis le 11 mars prochain, à l'Olympia, pour soutenir la lutte contre le cancer du pancréas.

Patrick Bruel, Gaëtan Roussel, Patrick Fiori, Aliocha Schneider, Olivia Ruiz, Ycare, la troupe des 10 commandements, Arnaud Tsamere, Elie Semoun, Anne Roumanoff ou encore Philippe Lacheau... Tous ces chanteurs, acteurs et humoristes sont attendus sur la scène de l’Olympia le 11 mars prochain pour la 11e édition de «Leurs voix pour l’espoir». Initié et présenté par l’animatrice Laurie Cholewa, ce concert caritatif qui se veut «festif et plein d’espoir», vise à récolter des fonds au profit de la recherche contre le cancer du pancréas.

Si les artistes se succèderont pour reprendre en solo, en duo, en trio ou en collégiale de très grands tubes, des médecins ainsi que des patients viendront apporter leurs témoignages afin de sensibiliser l’opinion publique sur cette maladie, dont l’incidence a doublé ces dernières années.

Les bénéfices reversés à la fondation A.R.CA.D

Depuis le décès de son père foudroyé par le cancer du pancréas en seulement trois mois, à l’âge de 55 ans, Laurie Cholewa, qui présente le magazine de cinéma «Tchi Tcha» sur Canal+ et l’émission «Clap» sur Europe 1, est très investie dans ce combat, milite pour un meilleur dépistage et tente d'apporter sa pierre à l'édifice avec «Leurs voix pour l'espoir», qui participe au financement des recherches.

L'intégralité des bénéfices de ce concert sera reversée à la fondation A.R.CA.D (Aide et recherche en cancérologie digestive). Les billets sont accessibles sur le site de l’Olympia et dans les points de vente habituels.

«Leurs voix pour l'espoir», le 11 mars, à 20h30, à l'Olympia, 28, bd des Capucines, Paris (9e).