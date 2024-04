Kid Cudi annule sa tournée mondiale après s'être cassé le pied à Coachella

Le rappeur Kid Cudi a annoncé sur ses réseaux devoir se faire opérer après sa chute au festival Coachella dimanche dernier. Sa blessure «plus grave que prévue» le contraint d’annuler sa tournée mondiale.

Une mauvaise nouvelle. Trois jours après s’être cassé le pied sur scène dimanche 21 avril lors de sa performance au festival Coachella, le rappeur Kid Cudi a annoncé devoir annuler sa tournée mondiale «Insano: Engage The Rage» en raison d’une blessure plus grave que prévue.

Le quadragénaire a partagé la nouvelle sur ses réseaux mercredi soir, précisant qu’il allait finalement devoir se faire opérer. «Les gars, j'ai donc un calcanéum cassé. Je vais maintenant me faire opérer et la convalescence va être longue», a publié l’artiste.

«Nous devons annuler la tournée pour que je puisse me concentrer sur ma convalescence et être en pleine forme pour faire rage avec vous tous. Il n’y a aucune possibilité pour que je puisse rebondir dans les temps et me donner à 100 %. La blessure est bien plus grave que je ne le pensais», poursuit le rappeur qui devait lancer sa tournée le 28 juin prochain à Austin, et sillonner le continent américain tout l’été, avant plusieurs dates en Europe.

Une date en France en mars

«Tous ceux qui ont acheté des billets recevront un remboursement complet, vous recevrez bientôt un e-mail», a souligné l’artiste sans préciser si toutes les dates de sa tournée étaient concernées.

Kid Cudi devait en effet poursuivre sa tournée américaine par une dizaine de concerts en Europe dès février 2025, dont une date en France. «Nous reviendrons avec de nouvelles dates de tournée dès que possible», a expliqué l’artiste attendu à Paris le 8 mars prochain à l’Accor Arena.

Visiblement déçu par ce coup du sort, Scott Ramon Seguro Mescudi de son vrai nom veut toutefois rester optimiste. Je suis vraiment déçu et je suis sûr que vous l'êtes aussi, mais je reviendrai. C'est une promesse», a noté la star, rassurant ses fans sur son état de santé. «Je vais bien, juste une petite douleur mais je suis de bonne humeur», a conclu la star qui ne compte pas se laisser abattre après cette chute de scène.