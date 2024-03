Lionsgate va étendre les univers de John Wick et Twilight en séries

Lionsgate a passé commande de séries télévisées pour étendre les univers de ses plus grandes franchises cinématographiques : John Wick et Twilight.

Après Harry Potter, deux franchises cinématographiques à succès vont investir le petit écran : Twilight et John Wick. Deadline rapporte que le vice-président de la société Lionsgate qui en détient les droits, Michael Burns, a ce mardi partagé des informations sur ces deux projets, au cours d'une séance de questions-réponses lors de la conférence de presse de Morgan Stanley.

«Nous allons sortir la série ‘Twilight’, une série animée, je pense que cela suscitera beaucoup d'intérêt», a-t-il déclaré, ajoutant à propos de «John Wick» : «Je pense que nous prendrons l'une de nos grandes franchises d'action avec Keanu Reeves, je pense que ce sera une série télévisée». Le lancement du développement de la série Twilight avait été pour la première fois divulgué en avril dernier, et déjà annoncé en tant que «série d’animation».

Relancer des succès faramineux

Cette série vise à insuffler une nouvelle vie à l'univers de Stephanie Meyer. La saga originale Twilight, qui s’est achevée avec Breaking Dawn : Partie 2 en 2012, a non seulement rapporté plus de 3,4 milliards de dollars dans le monde, mais a également catapulté Kristen Stewart, Robert Pattinson et Taylor Lautner au rang de célébrités.

La nouvelle série «John Wick», confirmée par Deadline, fait quant à elle suite à la première mini-série préquelle «The Continental», composée de trois films d'une heure et demie.

Les quatre films de John Wick à ce jour, avec Keanu Reeves en tête d'affiche, ont rapporté plus d'un milliard de dollars au box-office mondial. Nul doute que sa version en série sera très attendue.