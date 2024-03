Oscars 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre en direct la 96e cérémonie et le tapis rouge ?

La 96e cérémonie des Oscars est à suivre dans la nuit du 10 au 11 mars 2024, à partir de 2h du matin, en direct et en exclusivité, sur CANAL+. Les téléspectateurs pourront également suivre le tapis rouge et les derniers pronostics dès 23h10, ce dimanche.

Voici les pronostics de la rédaction cinéma de CANAL+.



Pour rappel, c’est «Oppenheimer» de Christopher Nolan, arrivé en tête des nominations avec treize citations, qui fait figure de grand favori de la cérémonie. La France peut compter sur la présence d’«Anatomie d'une chute», déjà récompensé de la Palme d'or en 2023, pour tenter de repartir avec au moins une statuette. Le long métrage de Justine Triet est présent dans cinq catégories, dont celle du meilleur film et du meilleur réalisateur.

Connu pour son talk-show en live sur la chaîne américaine ABC, Jimmy Kimmel est en charge d’animer la soirée. C’est la quatrième fois que l’animateur de 56 ans assure cette responsabilité, après avoir été l’hôte des cérémonies en 2017, 2018, et 2023.