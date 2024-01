Oscars 2024 : l'incroyable record de Robert De Niro après sa nomination pour «Killers of the flower moon»

En lice pour l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour le film «Killers of the flower moon», Robert De Niro vient d’établir le record de temps écoulé – 49 ans – entre sa première et sa dernière nomination aux récompenses du cinéma américain.

Un moment historique. Robert De Niro vient d’établir un nouveau record du temps écoulé entre la première et la dernière nomination en date pour un acteur aux Oscars avec un intervalle de 49 ans. Nommé pour l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour le film «Killers of the flower moon», le comédien de 80 ans avait reçu la première nomination de sa carrière en 1975 pour son incarnation de Vito Corleone dans «Le Parrain : 2e partie».

Le précédent record, avec 48 ans d’intervalle, était détenu par Katharine Hepburn avec ses nominations pour les films «Gloire éphémère» en 1934 et «La Maison du lac» en 1982. On notera au passage qu’elle reste la comédienne (homme ou femme) la plus récompensée de l’histoire de la cérémonie avec 4 statuettes récoltées tout au long de sa carrière.

Robert De Niro a reçu la neuvième nomination de sa carrière, ce qui le classe actuellement en cinquième position du classement des acteur les plus nommés aux Oscars derrière Meryl Streep (21), Katharine Hepburn (12), Jack Nicholson (12), Bette Davis (10), et Spencer Tracy (9). S’il remportait l’Oscar lors de la 96e cérémonie qui se déroulera le 10 mars prochain, à Los Angeles, il entrera dans le club très fermé des acteurs avec au moins trois statuettes à leur actif : Katharine Hepburn, Ingrid Bergman, Walter Brennan, Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson, Meryl Streep et Frances McDormand.