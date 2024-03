CANNESERIES 2024 : zoom sur les séries long format en compétition

La saison 7 de CANNESERIES, qui se tiendra du 5 au 10 avril, a sélectionné huit séries des plus prometteuses pour s’affronter dans la catégorie long format.

C’est devenu le rendez-vous incontournable des séries. Le festival CANNESERIES lancera sa septième édition le 5 avril prochain. Au programme notamment de ces festivités, une compétition séries long format (à savoir avec des épisodes d'une durée supérieure à trente minutes), qui promet d’être passionnante, avec huit séries venues de huit pays différents et dont les sujets témoignent une fois de plus de l’exigence et de la diversité de l’événement cannois.

Dark Horse

En provenance du Danemark, cette série suit un duo mère-fille sur fond d’addiction à la kétamine. «Anna, 17 ans, et sa mère Eva quittent soudainement Shanghai pour retourner vivre au Danemark, dans la ville natale de cette dernière. Enfermées dans une relation de codépendance sous tension, elles vont essayer de s’adapter à leur nouvel environnement, mais vont faire des choix qui vont les mener droit au conflit, non seulement avec la justice, mais à terme entre elles».

Dumsday

Cette série norvégienne de 10x30’ est un délire absurde autour d’une pandémie mondiale dont les victimes voient leur quotient intellectuel baisser au niveau de celui d’un enfant de 2 ans.

Living a Razor’s Edge

Première série brésilienne en sélection à CANNESERIES, ce 8x45’ suit le combat acharné pour la démocratie d’un homme à la santé fragile. «Après huit ans d’exil politique imposé par la dictature militaire brésilienne, le sociologue Herbert de Souza rentre enfin chez lui. Engagé aux côtés d’activistes pour la démocratie, il va faire face à l’arrivée du sida et mettre en lumière les terribles conséquences de la famine. Tout en se battant contre une santé fragile et des tragédies personnelles, il va créer la plus grande campagne de sensibilisation sociale de l’histoire du Brésil».

Moresnet

Co-production belge, allemande et néerlandaise de 6x50’, cette série high concept entre science-fiction et fantastique suit un homme marqué par son passé, de retour dans son village natal après la mort de son père. «Avec ses amis d’enfance, dont Zoë Kuypers, une journaliste déterminée, il décide de déterrer une capsule témoin enterrée vingt-deux ans auparavant. À l’intérieur, ils y trouvent le journal intime de Daan, le frère de Ben, sujet à des troubles mentaux. Sur la dernière page du journal, Ben découvre une liste de noms... et les dates des différentes morts de ses amis. Au cours des dix prochains jours, chacun d’entre eux va mourir... »

Opération Sabre

Co-production serbe et bulgare, la série revient sur les heures sombres de l’après Milošević, avec une reconstitution minutieuse de l’assassinat du Premier ministre Zoran Djindjic, en 2003. Une plongée dans le chaos du pays du point de vue d’une journaliste, d’un flic et d’un criminel. «Belgrade, 2003. Dès l’assassinat du Premier ministre de Serbie Zoran Djindjic, le pays tombe dans le chaos et le gouvernement déclare l’état d’urgence. La vision d’une journaliste, d’un inspecteur de police et d’un jeune criminel sur le grand tournant de l’histoire contemporaine serbe».

© This and That productions



The Zweiflers

La chronique contemporaine d’une famille juive où le passé des uns et le futur des autres s’entrechoquent. «Symcha Zweifler, patriarche à la tête d'un empire, souhaite vendre son affaire dans l'épicerie fine mais est soudainement confronté à son passé dans le quartier rouge de Francfort. La situation empire lorsque son petit-fils Samuel et sa petite amie Saba annoncent qu'ils attendent un petit garçon. Débute alors une quête de sens tragi-comique».

© Turbokultu



To the Wonder

Première série chinoise sélectionnée à CANNESERIES, To The Wonder est une saga sérielle, une fable contemplative pleine de poésie et de découvertes sensorielles. «Li Wenxiu, une fille Han qui a grandi dans une petite ville du district d’Altay, veut à tout prix poursuivre son rêve littéraire à la grande ville. Mais face aux nombreux obstacles, elle se voit forcée de retourner chez elle pour travailler dans le magasin de sa mère. Après avoir rencontré Batay, un jeune homme kazakh, Wenxiu va petit à petit découvrir la beauté de la nature alentour et suivre une famille nomade kazakh au cœur de cette région bucolique».

This is not Sweden

Série douce-amère qui rappelle Perfect Life, This is not Sweden suit le parcours tumultueux de deux jeunes parents. «Mariana et Samuel déménagent dans un quartier idyllique des hauteurs de Barcelone pour élever leurs enfants d’une manière plus authentique et loin de leurs traumatismes d'enfance. Mais lorsqu'un drame touche la communauté, leurs certitudes s’effondrent et vont dangereusement les rapprocher de tout ce qu'ils ont voulu fuir».

Qui succèdera à «Power Play», grande gagnante l’année passée ? Réponse le 10 avril prochain.