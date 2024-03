Jumanji 4 : Karen Gillan affirme que le projet est toujours en développement

C’est lors d’une interview avec le site américain The Hollywood Reporter, que Karen Gillan a confirmé que «Jumanji 4» était toujours d’actualité. La seule difficulté reste de parvenir à réunir l’ensemble du casting pour le tournage.

Un projet toujours d’actualité. Selon les révélations de Karen Gillan au site américain The Hollywood Reporter, «Jumanji 4» est bel et bien un film qui finira par voir le jour. La comédienne de 36 ans a toutefois précisé que les conflits d’agenda des uns et des autres rendaient la tâche plus difficile à mettre en œuvre. «Je suis certaine que c’est compliqué de coordonner les disponibilités de chacun, mais je n’ai rien entendu d’autre, mis à part le fait que le film finira par voir le jour à un moment donné», a-t-elle confié.

Après le succès colossal rencontré par «Jumanji : Bienvenue dans la jungle» en 2017, et par la suite, «Jumanji : Next Level» deux ans plus tard – deux films qui faisait suite au film culte avec Robin Williams sorti en 1996 – la réalisation d’un quatrième volet semblait être une simple formalité. Les réalisateurs Jake Kasdan et Jeff Pinkner avaient personnellement confirmé la nouvelle au site américain Collider en avril 2020, pointant du doigt la pandémie de coronavirus comme un élément perturbateur. «Nous venions juste d'entamer les discussions quand la pandémie mondiale est arrivée. Nous aimons travailler ensemble et nous avons aimé faire ces films. (...) Il y aura un troisième film, mais pour le moment nous essayons de déterminer ce que ce sera», avaient-il déclaré.

En mars 2021, c’est le producteur Hiram Garcia qui confirmait qu’un quatrième volet était prévu. «Nous avons commencé à discuter du 4ème volet. Je ne peux encore rien vous dire, mais c'est un de nos plus gros projets, un de nos préférés aussi. Nous planifions de grandes choses. Tout cela est sur le feu», avait-il précisé. Reste désormais à trouver un créneau de tournage qui convienne à l’ensemble du casting, ce qui ne sera pas évident étant donné le nombre de productions (Vaiana, Hobbs & Shaw 2, Hobbs & Reyes, etc.) auxquelles Dwayne Johnson est associé.