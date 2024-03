Frédéric Mitterrand : les hommages se multiplient après la mort de l'ancien ministre de la Culture et homme de télévision

La famille de Frédéric Mitterrand, figure de la Culture à la télévision comme en politique, vient d'annoncer son décès ce jeudi 21 mars, à l'âge de 76 ans, provoquant de nombreuses réactions.

La voix inoubliable de décennies de présence dans l'univers de la culture. L'ancien ministre de la Culture et homme de télévision Frédéric Mitterrand est décédé ce jeudi 21 mars, à Paris, à l'âge de 76 ans, après une lutte de «plusieurs mois contre un cancer agressif», a annoncé sa famille à l'AFP.

Neveu de l'ancien président François Mitterrand, nommé ministre sous la présidence de Nicolas Sarkozy, cette personnalité à nulle autre pareille, grand cinéphile, avait annoncé en avril 2023 être «malade», sans en dire davantage.

Depuis l'annonce de sa mort, nombreux sont les personnalités à lui rendre hommage, de ceux qui l'ont côtoyé durant ses années de télévision, à ceux qui l'ont connu dans ses activités politiques.

Emmanuel Macron a déclaré sur X que les «légendaires "Bonsoir !"» de la figure de la télévision française allaient manquer aux Français. «Des cinémas d'art et d'essai à la rue de Valois, Frédéric Mitterrand vécut mille existences, toutes tissées d'un fil rouge : la culture pour chacun», a indiqué le chef de l'État, qui a envoyé ses pensées à la famille du ministre de la Culture sous Nicolas Sarkozy entre 2009 et 2012, à ses proches, mais aussi «aux fidèles de ses émissions».

L'ancien ministre de la Culture Jack Lang a également souligné sur X qu'il avait «tout au long de sa vie servi les arts avec passion, érudition et amour».

De son côté, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, qui l'avait connu comme ministre de la Culture du gouvernement Fillon en 2009, note qu'il «fut un Ministre de la Culture enthousiaste et passionné, qui exerça ses fonctions avec panache et talent».

L'Académie des beau-arts rappelle de son côté que Frédéric Mitterrand «avait été élu membre de l’Académie le 24 avril 2019 dans la section de cinéma et audiovisuel au fauteuil précédemment occupé par Jeanne Moreau (1928-2017)».

Philippe Labro évoque ses nombreuses qualités, sans omettre une vie privée qui fit beaucoup parler d'elle. «Frederic: brillant. Intelligent/ voix reconnaissable entre toutes/ conteur et raconteur/ sens aigu de la précarité et de la dérision/ dupe de peu et surtout de lui même/ il y a eu beaucoup de dérives/ il en a payé le prix/ il reste à la fin la douleur. RIP»