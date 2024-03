Jude Law : pourquoi l'acteur a-t-il empesté le plateau de tournage de son dernier film ?

Dans «Le Jeu de la Reine», qui sort ce mercredi 27 mars au cinéma, Jude Law joue le rôle du roi anglais Henri VIII. Pour s'approcher au plus près de son personnage, vieux et obèse, l'acteur britannique s'est métamorphosé et a même exigé qu'une odeur nauséabonde règne pendant les prises. Explications.

Jude Law qui empeste pendant un tournage et indispose tout le monde sur le plateau. Un énième caprice de star ? Pas vraiment. Dans son dernier film, «Le Jeu de la Reine» (en salles ce mercredi 27 mars), le célèbre acteur s'est mis dans la peau du roi d'Angleterre Henri VIII. Le monarque était connu pour sa grande violence envers les femmes. Marié six fois, il avait fait décapiter deux de ses épouses. Une réputation sanguinaire qui avait en partie inspiré Charles Perrault pour son conte «La Barbe bleue».

Mais «Le Jeu de la Reine» se penche sur la seule épouse d'Henri VIII à lui avoir résisté, Catherine Parr. Incarnée par Alicia Vikander («Tomb Raider»), elle a réussi à déjouer les pièges tendus par les membres de la Cour et à survivre à la cruauté du roi dans les dernières années de son règne, de 1543 à 1546. À cette époque, le souverain est vieux, obèse et souffre d'une blessure infectée à la jambe qui dégage des relents pestilentiels. Un rôle complexe donc, mais qui n'a pas effrayé Jude Law.

«Une odeur de viande avariée»

L'acteur s'est laissé pousser la barbe et a porté des prothèses afin de ressembler physiquement à Henri VIII qui pesait plus de 150 kilos à la fin de sa vie. Pour pousser le réalisme jusqu'au bout, Jude Law s'est même aspergé d'un parfum putride spécialement conçu pour l'occasion. Une démarche qu'il a évoquée dans un entretien donné à nos confrères du Figaro Magazine.

«Karim (Aïnouz, le réalisateur) voulant créer une atmosphère tangible, il nous a fait tourner dans un château médiéval glacial où l'odeur du feu de bois se mêlait à celle des animaux et de la nourriture. Pour suivre cette démarche, j'ai trouvé intéressant de répandre autour de moi une odeur de viande avariée qui donnerait une idée de celle que devaient produire les jambes du roi en pourrissant», a expliqué Jude Law.

Une nouvelle preuve de l'implication de l'acteur dans ses rôles, lui qui a déjà reçu un César d'Honneur pour l'ensemble de sa carrière en 2007 et a été nommé deux fois aux Oscars (en 2000 pour son rôle dans «Le talentueux M. Ripley» et en 2004 pour «Retour à Cold Mountain»).

«Le Jeu de la reine», réalisé par Karim Aïnouz, avec Jude Law et Alicia Vikander, sort ce mercredi 27 mars au cinéma.