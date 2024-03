Jude Law dit «trouver la paix dans le Maine-et-Loire»

L’acteur britannique Jude Law voue un profond attachement à la France, comme il l’a encore exprimé ce dimanche, confiant son amour particulier pour le Maine-et-Loire où ses parents résident depuis plusieurs années.

Star d’Hollywood, l’acteur britannique Jude Law nourrit beaucoup d’affection pour la France, comme il l’a confirmé ce 24 mars au micro de Laurent Delahousse dans «20H30 Le Dimanche» où il est venu faire la promotion de son film «Le jeu de la reine». Jude Law dit trouver dans l’Héxagone «la paix et la tranquilité» depuis que ses parents se sont installés dans la commune de Vaudelnay dans le Maine-et-Loire.

«J’aime la culture française. Dans cette région française où mes parents sont venus vivre il y a trente ans (...). Et vous savez, moi, j’adore l’histoire, donc j’aime l’histoire de chaque ville. J’adore le paysage, j’adore la lumière qu’on a, et sans parler bien sûr de la cuisine et du vin !», a confié l’acteur, résolument plus friand de la blanquette que du fish and chips.

C’est d’ailleurs, pour mémoire, à Vauldenay que Jude Law avait célébré en 2019 - après un échange de vœux à Londres - son mariage avec Philippa Coan, en compagnie de 150 convives, dont son ami Ewan McGregor.