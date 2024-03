Jeremy Allen White en négociation pour interpréter Bruce Springsteen au cinéma

L'acteur Jeremy Allen White, révélé par les séries «Shameless» et «The Bear», est en pourparlers pour incarner le chanteur Bruce Springsteen au cinéma.

Un biopic de plus au cinéma. L'acteur américain, Jeremy Allen White, aperçu dans les séries «Shameless» et «The Bear» est pressenti pour interpréter le chanteur Bruce Springsteen au cinéma. Le film retracera la genèse du disque Nebraska (1982), considéré comme l'un des meilleurs albums de celui que l'on surnomme «The Boss».

Selon Variety, le réalisateur Scott Cooper («Hostiles») se basera sur l'adaptation du livre «Deliver Me From Nowhere : The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska», sorti en 2023.

L'ouvrage revient sur cet album folk, un tournant dans la direction artistique de Bruce Springsteen après le succès de l'album «Born to Run», sorti en 1975.

des biopics à succès sur des légendes du rock et de la pop

Multi-récompensé aux Golden Globes et aux Emmy Awards pour son rôle de cuisiner, criblé de dettes, dans «The Bear», Jeremy Allen White est actuellement occupé par le tournage des deux prochaines saisons de la série.

Depuis plusieurs années, les biopics sur des légendes du rock et de la pop ont le vent en poupe. «Bohemian Rhapsody» et «Elvis» ont été des succès au box-office, tout comme le récent «Bob Marley : One Love», sur la vie du célèbre chanteur jamaïcain. Le 24 avril prochain, «Back to Black», sur Amy Winehouse sera programmé au cinéma.

Et la liste à venir est encore longue. En 2025, un biopic sur Michael Jackson, interprété par son neveu Jaafar Jackson, devrait sortir au cinéma, tout comme «A complete unknown», sur la vie de Bob Dylan, interprété par Timothée Chalamet.