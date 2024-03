Quentin Tarantino a 61 ans : ces 5 chiffres qui retracent sa carrière

Le réalisateur américain Quentin Tarantino fête ce mercredi 27 mars son anniversaire. L'occasion de revenir sur la carrière d'un homme qui, en à peine 10 films, a marqué l'histoire du cinéma.

32 ans de carrière

L'histoire de Quentin Tarantino est intimement liée au cinéma. Son père, Tony Tarantino, était acteur et son prénom lui est donné d'après le personnage de Quint Asper, joué par Burt Reynolds dans la série «Gunsmoke». Il passe sa jeunesse à regarder des films et a travaillé pendant plusieurs années chez un loueur de vidéos. Dans les années 1980, il écrit un de ses premiers scénarios qui deviendra «True Romance», sorti en 1993 et réalisé par Tony Scott. Mais sa carrière de réalisateur commence réellement en 1991. Il écrit le script de «Reservoir Dogs» en trois semaines et réussit à attirer des acteurs confirmés comme Harvey Keitel, Tim Roth ou encore Michael Madsen. C'est son premier film, présenté au Festival de Cannes 1992.

10 films

C'est le nombre de longs-métrages que Quentin Tarantino souhaite réaliser avant de prendre sa retraite. Aujourd'hui, sa filmographie en compte neuf : «Reservoir Dogs» (sorti en 1991), «Pulp Fiction» (1994), «Jackie Brown» (1997), «Kill Bill : Volume 1» (2003) et «Kill Bill : Volume 2» (2004), comptabilisés comme un seul film par le réalisateur, «Boulevard de la mort» (2007), «Inglourious Basterds» (2009), «Django Unchained» (2012), «Les Huit Salopards» (2015) et enfin «Once upon a time... in Hollywood» (2019). Le tournage de son dernier film, «The Movie Critic», devrait commencer à l'automne prochain.

1,9 milliard de dollars

Voici les recettes cumulées des films de Quentin Tarantino au box-office. Si le chiffre est très loin des performances de Steven Spielberg (plus de 10 milliards de dollars), James Cameron (8,6 milliards de dollars) ou encore Michael Bay (près de 6,5 milliards de dollars), il faut garder en tête qu'il a été réalisé avec seulement neuf longs-métrages, contre plusieurs dizaines pour ses collègues. Le plus gros succès de Tarantino est «Django Unchained» (environ 425 millions de dollars), devant «Once upon a time... in Hollywood» (plus de 374 millions de dollars) et «Inglourious Basterds» (près de 315 millions de dollars).

46 récompenses

La carrière de Quentin Tarantino est jalonnée de remises de prix. À ce titre, «Pulp Fiction» est son plus grand succès puisqu'il a remporté la Palme d'or au Festival de Cannes en 1994. Une cérémonie émaillée par un doigt d'honneur adressé à des membres du public qui l'avaient hué. Pour ce long-métrage, Tarantino a également réalisé le triplé Oscar, BAFTA, Golden Globe du meilleur scénario original en 1995. Une performance rééditée dans la même catégorie avec «Django Unchained» en 2013.

1325 litres

Soit la quantité de faux sang utilisé sur le tournage des deux volumes de «Kill Bill». Cette anecdote a été racontée par Christopher Allen Nelson, un spécialiste des effets spéciaux, dans une interview donnée au site américain CinemaBlend. Une quantité impressionnante justifiée par la violence des films, qui racontent la vengeance d'une ancienne tueuse à gage jouée par Uma Thurman, et la volonté de Quentin Tarantino d'obtenir des effets spéciaux réalistes.