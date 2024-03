Jeremy Renner : le premier teaser de la saison 3 de «Mayor of Kingstown» dévoilé

La première bande-annonce de la saison 3 de «Mayor of Kingstown» vient d'être diffusée par Paramount+. Elle annonce le grand retour de Jeremy Renner sur les écrans, 18 mois après son grave accident.

Les affaires reprennent pour Jeremy Renner. Paramount+ vient de dévoiler la première bande-annonce de la troisième saison de «Mayor of Kingstown» en présence de l'acteur américain, 18 mois après un grave accident qui a failli lui coûter la vie.

L'acteur américain incarnera à nouveau Mike McClusky, le maire de Kingstown. Dans la troisième saison, une série d'explosions secoue la ville et ses citoyens, alors que la mafia russe s'y installe.

Co-créée par Taylor Sheridan, scénariste de talent, à l'origine de la série à succès «Yellowstone», «Mayor of Kingstown» suit les McLusky, une famille de pouvoir à Kingstown, dans le Michigan. Cette saison abordera les thèmes du racisme systémique, de la corruption et des inégalités.

Un retour attendu après avoir frolé la mort

Jeremy Renner fait son grand retour sur les écrans, un an et demi après son grave accident de chasse-neige. L'acteur s'était brisé 30 os après avoir été écrasé par son chasse-neige le jour de l'an, à son domicile de Lake Tahoe (Nevada). Il avait été hospitalisé pendant 16 jours.

Le 18 février dernier, Jeremy Renner était réapparu sur scène à la surprise générale, lors de la cérémonie des People’s Choices Awards 2024, pour remettre un prix. «Je dois dire que ça fait du bien d'être de retour», avait déclaré le comédien âgé de 53 ans, après avoir été longuement applaudi par le public.

La saison 3 de «Mayor of Kingstown», produite par MTV Entertainment Studios, en exclusivité pour Paramount+ (disponible sur myCANAL), débutera le dimanche 2 juin aux États-Unis et au Canada. Et dès le lendemain partout ailleurs.