«Ça fait du bien d'être de retour» : Jeremy Renner fait une apparition surprise aux People’s Choices Awards 2024, plus d'un après son terrible accident (vidéo)

L'acteur Jeremy Renner a fait une apparition surprise lors de la cérémonie des People's Choice Awards, ce dimanche 18 février, plus d'un an après son accident de déneigeuse.

Un retour inattendu. Plus d’un an après son grave accident de déneigeuse, Jeremy Renner est apparu sur scène à la surprise générale, ce dimanche 18 février, lors de la cérémonie des People’s Choices Awards 2024, pour remettre la première récompense de la soirée.

«Je dois dire que ça fait du bien d'être de retour», a déclaré le comédien âgé de 53 ans au public, après un tonnerre d'applaudissements. «Cette année a été une sacrée aventure et je suis heureux d'être ici avec vous, les fans. Vous êtes les meilleurs les gars» a-t-il ajouté, avant de décerner le prix de la performance télévisée de l'année à Billie Eilish, pour son rôle dans la série d'horreur comique «Swarm».

Animateur de la cérémonie, l'acteur Liu de Shang-Chi, son partenaire d'«Avengers», a déclaré : «Mon ami de Marvel, nous sommes tellement, tellement heureux de le revoir, ici avec nous ce soir». De son côté, Tom Hiddleston, qui tient le rôle de Loki, a ovationné la star.

De retour sur le tournage de «Mayor of Kingstown»

Pour rappel, Jeremy Renner avait été victime d'un accident grave le 1er janvier 2023 au Nevada, lorsqu'il avait été écrasé par sa déneigeuse, lui causant plus de 30 fractures. Il avait dû subir plusieurs opérations chirurgicales et rester à l'hôpital pendant plus de deux semaines pour se rétablir.

Plus tôt ce mois-ci, l’interprète d’Hawkeye s’est exprimé auprès du média américain Entertainment Tonight concernant son rétablissement, expliquant avoir «fait probablement 90 % de toutes les choses que j'avais besoin de faire». «C'est une voie à sens unique, cette guérison. Le reste de ma vie est une question de santé et de bien-être. La guérison fera partie du reste de ma vie, alors j'attends ça avec impatience» a-t-il expliqué.

Jeremy Renner avait annoncé être de retour sur les plateaux de tournage pour la saison 3 de «Mayor of Kingstown», le 10 janvier dernier.