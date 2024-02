«Toujours partant» : Jeremy Renner prêt à reprendre son rôle d'Hawkeye dans Avengers

Plus d’un an après son effroyable accident de chasse-neige, Jeremy Renner se déclare prêt à reprendre son rôle de Clint Barton, alias «Hawkeye», dans le prochain film «Avengers». Une bonne nouvelle pour les fans de Marvel.

Une incroyable renaissance. Plus d’un an après son tragique accident de chasse-neige qui a failli lui coûter la vie, Jeremy Renner est plus en forme que jamais et déborde d’envies et de projets. Dans une récente interview accordée à Entertainment Tonight, l’acteur de 53 ans s’est dit prêt à reprendre son costume de Clint Barton, alias «Hawkeye» («Œil-de-faucon», en français), dans le MCU (Marvel Cinematic Universe) et surtout dans le prochain volet de la saga «Avengers».

«Je suis toujours partant. Je vais être assez fort. Je serai prêt. Tous ces gars à mon chevet m’ont accompagné tout au long de ma convalescence, donc... s'ils me veulent, ils pourraient m'avoir. Ce serait énorme», a-t-il confié.

Un rôle qu'il tient depuis 2011

La star a endossé pour la première fois le rôle de Clint Barton dans «Thor» en 2011, avant «Avengers» en 2012, «Avengers : l'ère d'Ultron» en 2015, «Captain America : Civil War» en 2016, «Avengers : Endgame» en 2019 et «Black Widow» en 2021. Il a également collaboré à la série «Hawkeye» diffusée sur Disney+.

Le 1er janvier 2023, Jeremy Renner avait eu le corps broyé par son chasse-neige de près de 7 tonnes dans une tentative de sauver la vie de son neveu. Un accident qui lui a causé une trentaine de fractures. L’acteur a ensuite régulièrement publié des photos et des vidéos sur son long parcours médical depuis son hospitalisation en soins intensifs, et les différentes étapes de son rétablissement.