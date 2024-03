Beyoncé : qui est Linda Martell, icône de la country à qui elle rend hommage dans son dernier album ?

Le dernier album de Beyoncé, «Cowboy Carter», est sorti ce vendredi 29 mars. Truffé de collaborations et de reprises, il rend aussi hommage à une icône méconnue de la country, Linda Martell.

Un cowboy sur son cheval, la guitare à la main avec une chemise à carreaux et un chapeau. Voici l'image que renvoie la musique country au grand public. Pourtant, ce genre musical a des racines beaucoup plus anciennes que la conquête de l'Ouest (entre 1840 et 1880). Il a en effet puisé ses origines dans la musique afro-américaine. L'un de ses instruments phares, le banjo, a par exemple été importé par les esclaves africains au XVIème siècle.

Pourtant, les chanteurs de country noirs sont totalement méconnus du grand public. C'est notamment le cas de Linda Martell. Née le 4 juin 1941 dans une famille pauvre de Caroline du Sud, elle a subi de plein fouet la ségrégation. Mais cela ne l'a pas empêché de réaliser son rêve : faire un album dans un genre musical difficilement accessible pour les afro-américains. Son premier disque, «Color Me Country» (sorti en 1970) a connu un certain succès en grimpant à la quarantième place du Billboard des meilleurs albums country. Le single «Color Him Father» est alors devenu son plus grand succès.

Mais cet album sera le seul. Sa couleur de peau n'était pas acceptée par certains spectateurs. J'ai «rencontré des chahuteurs», subi des «injures. Tu te sentais vraiment mal», confie-t-elle dans un entretien accordé au magazine américain Rolling Stone.

Après une brouille avec son promoteur, sa carrière n'a jamais décollé et elle est longtemps restée dans l'anonymat. Jusqu'à aujourd'hui. Beyoncé, lui a rendu hommage avec un court morceau intitulé «The Linda Martell Show» dans son dernier album et a remis en lumière sa musique. Et l'ensemble des artistes afro-américains dans la country aussi.