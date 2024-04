Hélène Rollès, star «d’Hélène et les garçons», travaille sur un nouvel album

Trois ans après la sortie de son album «Hélène», qui devait être le dernier, la chanteuse Hélène Rollès a finalement décidé de renouer avec la musique.

Hélène est de retour. La comédienne et chanteuse Hélène Rollès, connue pour avoir incarné le rôle-titre de la série «Hélène et les garçons» et interprété la chanson «Je m’appelle Hélène», travaille actuellement sur un nouvel album.

Celle à qui l’on doit également les titres «Amour secret» et «Pour l'amour d'un garçon» a dévoilé son nouveau projet sur X, anciennement Twitter. «En studio pour le nouvel album», a écrit l’artiste en légende d’une photo sur laquelle on l’aperçoit durant une séance d’enregistrement.

En studio pour le nouvel album... pic.twitter.com/MxaVOtewiZ — Hélène (@HeleneMusic) April 6, 2024

Véritable icône populaire de la génération des années 1990, Hélène Rolles avait décidé de mettre un terme à sa carrière après la sortie de son album «Hélène», en 2021. Manifestement, la chanteuse a changé d’avis, pour le plus grand bonheur de ses fans français et étrangers.

En effet, l’interprète de 57 ans est particulièrement connue en Chine. En 2015, elle avait effectué une tournée triomphale à travers tout le pays, remplissant 14 salles à guichets fermés. Côté télévision, elle joue depuis 2010 dans la série «Les mystères de l’amour».