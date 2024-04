Daisy Ridley évoque avec enthousiasme son retour dans «Star Wars»

Interprète de Rey dans la célèbre saga, Daisy Riley sera de retour dans le prochain «Star Wars». L'actrice a confié ses sentiments à l'idée de retrouver son personnage.

Heureuses retrouvailles. Daisy Riley, qui a incarné Rey dans «Star Wars : Le Réveil de la Force» en 2015, «Les Derniers Jedi» en 2017 et «L'Ascension de Skywalker» en 2019, sera de retour dans le prochain «Star Wars». Dans une interview publiée ce lundi 8 avril par le magazine Empire, l’actrice de 31 ans a décrit son état d’esprit à l’idée de retrouver son personnage, alors qu'elle a gagné en maturité. «Je suppose que j'ai davantage l'impression de le posséder (…) je suis une adulte maintenant», a-t-elle expliqué. «Je ne me sentais certainement pas adulte à l’époque. Évidemment, personnellement, les choses ont changé, et professionnellement, j'ai vécu beaucoup d'autres expériences, donc j'ai vraiment l'impression que c'est différent cette fois-ci», a-t-elle ajouté.

«Honnêtement, si je n’étais pas emballée, je ne l’aurais pas fait. C’est une bonne chose d’en faire partie», estime la jeune femme, qui n’a pas trop longtemps hésité quand on lui a proposé, et ce malgré les réactions pas très sympatiques de certains fans, très critiques avec son personnage qu'ils jugent trop puissant. «Ce n'était pas une décision difficile. Je n'ai pas dit oui tout de suite, Kathy [Kennedy] m'a dit : «Prends le temps dont tu as besoin», se souvient-elle. «Pourquoi ne le ferais-je pas ? Oui, les films ont semé la discorde, mais ils apportent aussi beaucoup d’amour et de joie à beaucoup de gens. C'est assez incroyable de pouvoir continuer un personnage – par exemple, puis-je même me rappeler comment la jouer ? C'est un défi intéressant en tant qu'acteur de revenir sur quelque chose et d'essayer de comprendre ce qui a changé pour moi et ce qui a changé pour elle.»

Quinze ans après l'épisode IX

En janvier dernier, en pleine promo du film «La vie rêvée de Miss Fran», Daisy Ridley avait déjà déclaré à Première : «Depuis le dernier Star Wars, j'ai fait quelques films indé, certains plus gros que Miss Fran, des films de toutes tailles, en fait. Ils sortent en ordre dispersé. [...] Je n'avais pas prévu de faire un autre Star Wars, mais j'ai raisonné avec ce film comme avec n'importe quel autre : est-ce que le projet, le script et les gens avec qui je vais le faire, me plaisent ? L'idée de ce nouvel épisode est très excitante, donc je suis heureuse d'en faire partie. Voilà ce que je veux faire dans ma carrière : jouer dans des films qui ne se ressemblent pas, travailler avec des cinéastes très différents les uns des autres.»

Comme le rappelle Empire, la nouvelle du retour de Daisy Riley dans «Star Wars» a été annoncée il y a un an, lors de la Star Wars Celebration. Le film devrait se dérouler une quinzaine d'années après l'épisode IX – L'Ascension de Skywalker, à l'heure de l'établissement d'un nouvel ordre Jedi.