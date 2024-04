Joker 2 : Lady Gaga et Joaquin Phoenix amoureux dans une première bande-annonce palpitante de « Joker : Folie à Deux»

Le réalisateur Todd Phillips a présenté la première bande-annonce de «Joker : Folie à Deux», nouveau long métrage avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga en têtes d'affiche, ce mardi à la CinemaCon.

Amour morbide. Dévoilée ce mardi, la toute première bande-annonce de «Joker : Folie à Deux», qui voit Joaquin Phoenix reprendre son rôle d'Arthur Fleck alias le Joker et Lady Gaga endosser celui d'Harley Quinn, démarre à l'asile d'Arkham – où Arthur Fleck avait été enfermé à la fin du premier film. Il y fait la rencontre d'une autre patiente, tout aussi dérangée que lui...

Galvanisés par leur idylle, les deux tordus envisagent de sortir de leur cellule capitonnée pour conquérir le monde… La vidéo les montre en train de danser dans les rues de Gotham. «Je ne suis personne. Je n'ai rien fait de ma vie comme vous l'avez fait», déclare au Joker Harley Quinn, mimant se tirer une balle dans la tête avec un pistolet.

On sait peu de choses sur l'intrigue de ce nouveau film, qui serait une comédie musicale. Selon Variety, le réalisateur Todd Phillips a déclaré ce mardi 9 avril, lors du CinemaCon, que cette catégorisation n'est pas tout à fait exacte, même si le long métrage comportera de nombreux numéros de chansons et de danses. «La musique est un élément essentiel», a-t-il expliqué. «Cela ne s'éloigne pas trop du premier film.», a-t-il ajouté. «Je vais vous dire ce qui a changé», dit le Joker dans la bande-annonce : «Je ne suis plus seul.»

Le premier volet du Joker avait remporté 1 milliard de dollars au box-office mondial et 11 nominations aux Oscars, dont celui du meilleur film, et a remporté deux prix : un du meilleur acteur pour Joaquin Phoenix et un pour la musique originale pour Hildur Guðnadóttir. «Joker : Folie à Deux» sortira en France le 2 octobre 2024.