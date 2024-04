«Joker : Folie à Deux» : un premier aperçu audio de Lady Gaga en Harley Quinn

Lady Gaga, qui joue Harley Quinn au côté de Joaquin Phoenix dans «Joker : Folie à Deux» - la suite musicale du film DC de Todd Phillips sorti en 2019 - a ce mardi dévoilé un aperçu audio de son personnage.

Un teasing sonore très efficace. Un bref extrait audio de la chanteuse Lady Gaga, qui prête ses traits à Harley Quinn dans la suite du Joker de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, a été dévoilé ce mardi 2 avril sur le compte TikTok officiel du film.

«You can do anything you want… you’re Joker» («Vous pouvez faire tout ce que vous voulez… vous êtes le Joker»), y entend-on sussurer le personnage interprété par la chanteuse.

Lady Gaga’s voice for Harley Quinn in ‘JOKER 2’





“You can do anything you want… you’re Joker.” pic.twitter.com/ImrgUy310I — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 2, 2024

Ce mardi 2 avril, l'affiche du film, montrant le Joker et Harley Quinn au milieu d'une danse, a également été dévoilée.

«Le monde est une scène», peut-on lire en légende de l'affiche du film qui sortira en octobre.