CANNESERIES 2024 : les séries européennes reines du palmarès

Le festival CANNESERIES a ce mercredi soir dévoilé son palmarès 2024. La série allemande «The Zweiflers» a triomphé dans la catégorie séries longues. Ce sont d’autres productions européennes qui ont eu les faveurs du jury dans les autres catégories.

La série allemande «The Zweiflers» a remporté le prix de la meilleure série mercredi au festival CANNESERIES. Cette chronique contemporaine d'une famille juive dysfonctionnelle a séduit le jury de la catégorie séries longues présidé par l'actrice danoise Sofie Grabol («The Killing»), qui lui a également attribué le prix de la meilleure musique. La série a aussi reçu le prix des lycéens.

La série norvégienne «Dumbsday», comédie sur une humanité frappée par une pandémie, et dont les victimes voient leur quotient intellectuel baisser au niveau de celui d’un enfant de 2 ans, a remporté le prix du meilleur scénario.



Côté séries courtes, c'est la série argentino-espagnole «Rather Burn», qui suit un trio d'amis en deuil - urne funéraire sous le bras et to-do list improbable en mains - qui a été plebiscitée.

Le prix de la meilleure interprétation a été décerné à l'actrice espagnole Aina Clotet pour «This is not Sweden», également au casting de la série serbe «Operation Sabre».

Best Performance



Prix d’Interprétation



Aina Clotet / THIS IS NOT SWEDEN#CANNESERIES pic.twitter.com/RaDz04hNXd — CANNESERIES (@CANNESERIES) April 10, 2024

«Operation Sabre», qui revient sur les heures sombres de l’après Milošević, avec une reconstitution minutieuse de l’assassinat du Premier ministre Zoran Djindjic en 2003, a aussi reçu un prix spécial.

Dans la catégorie séries documentaires, c'est la série d'Arte «DJ Mehdi : made in France», sur le DJ et producteur et ambassadeur de la «French Touch» décédé en 2011, qui a été distinguée.

© Paolo-Bevilacqua