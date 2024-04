Voici les 5 pays avec le plus de mines d’or dans le monde

De nombreux pays du monde produisent de l’or, mais parmi eux, cinq se démarquent et détiennent la majorité des ressources naturelles mondiales. Ce métal jaune favorise grandement leur commerce au travers des échanges internationaux.

L’or est l’un des métaux les plus rares sur terre, servant de valeur refuge aux investisseurs, et est l’une des ressources majeures pour de nombreux pays. Et si un grand nombre en produit, cinq d’entre eux détiennent la moitié des ressources naturelles d’or mondiales, selon Statista.

Ils disposent entre autres de raffineries et de mines pour produire leurs propres lingots destinés à la revente et aux banques nationales. Il est à la fois utilisé pour les bijoux, l’argent, les lingots et la technologie. Mais le principal atout de ce métal jaune est de contribuer à atténuer les risques lorsqu’une crise géopolitique entraîne une incertitude économique.

Australie

Avec 12.000 tonnes produites dans ses réserves de mines d’or en 2023, l’Australie est largement en tête de ce classement mondial. L’or est l’une des principales matières premières de l’industrie minière australienne. Elle représente ainsi plus de 50 % des exportations totales du pays et 8 % de son PIB. La mine de la société «Newmont’s Boddington» est la plus grande opération aurifère (qui contient de l’or) dans le pays, suivie de «Newcrest’s Cadia» et enfin «Newmont’s Tanami».

Russie

Le deuxième plus grand producteur d’or au monde est la Russie, avec 11.100 tonnes produites en 2023. Il s’agit du premier fournisseur d’or de l’Europe depuis 2010, et le gouvernement russe est aussi le plus gros consommateur local. Toutefois, l’invasion de l’Ukraine a engendré des sanctions qui ont eu un impact très négatif sur l’économie du pays, mais il domine toujours grâce à ses importantes réserves. Les mines les plus importantes sont situées en Siberie, notamment celle d’Olimpiada, qui représente 20 % de la production aurifère russe.

Afrique du Sud

Plus loin, avec 5.000 tonnes produites en 2023, arrive l’Afrique du Sud. Autrefois premier producteur mondial, le pays a connu une chute importante depuis 1980, mais reste tout de même le premier du continent africain. La mine East rand, à Boksburg, est la plus importante du pays et s’étend sur une surface de 3.585 mètres.

États-Unis

Au même niveau que la Chine, les États-Unis ont aussi produit 3.000 tonnes d'or en 2023. Une augmentation importante s’est surtout fait remarquer dans les mines du Nevada et du Colorado. L’État du Nevada représentait, en effet, 80 % de la production d’or du pays en 2021. Mais la majorité de l’or produite aux États-Unis se situe dans les régions de l’Alaska et de l’ouest des États-Unis. Toujours en 2021, les exportations nettes du pays s’élevaient à 9 milliards de dollars.

Chine

Avec 3.000 tonnes produites en 2023, la Chine arrive quatrième ex-æquo du classement des plus grands producteurs d’or du monde. Bien que longtemps considéré comme le plus grand consommateur d’or du monde, le niveau des réserves a grandement diminué. Une baisse due aux réglementations environnementales strictes qui ont été mises en place par le gouvernement chinois. Cela a ainsi engendré la fermeture de nombreuses mines, considérées comme insuffisamment efficaces.