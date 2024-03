La plus grosse pépite d'or d'Angleterre découverte.... grâce à un détecteur de métaux défectueux

Une pépite d'or, la plus grosse jamais retrouvée sur le sol anglais, a été découverte à l'ouest de l'Angleterre, dans le comté de Shropshire, par un détecteur de métaux défectueux.

C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Originaire du Somerset, Richard Brock a récemment fait la découverte, sur des terres agricoles situées près de Much Wenlock (ville du Shropshire, en Angleterre), d'une pépite d'or exceptionnelle, relate la presse britannique comme le quotidien The Guardian.

England’s largest gold nugget found in Shropshire with faulty metal detector https://t.co/iYorYyUR0z — The Guardian (@guardian) March 20, 2024

Cette découverte a eu lieu lors d'une fouille organisée, pour laquelle il était arrivé une heure en retard, en utilisant une machine «à peu près kaput» a-t-il confié. Le commissaire-priseur Mullock Jones a déclaré que la pépite de 64,8 grammes pourrait être la plus grosse jamais trouvée sur le sol anglais.

Appelé Hiro’s Nugget, il est vendu au prix demandé entre 30.000 et 40.000 livres (entre 35.000 et 47.000 euros). Richard Brock a témoigné qu'il avait appris récemment qu'il s'agissait peut-être de la plus grande découverte d'or d'Angleterre, ce qui est «assez incroyable», et qu'il allait partager les bénéfices avec le propriétaire foncier.

«Je n'arrivais pas à y croire»

Selon les chercheurs, cette pépite pourrait être issue d'une ancienne piste traversée par une voie ferrée qui rejoignait la région de Shropshire, traditionnellement dominée par l'agriculture. Le site contiendrait de la pierre originaire du Pays de Galles, ont indiqué les commissaires-priseurs.

Le jour des fouilles organisées en mai 2023, d'autres personnes disposaient d'un matériel à jour, a expliqué Richard Brock, alors que lui «s'est écroulé avec trois vieilles machines», dont une a immédiatement cessé de fonctionner. Son détecteur de secours, doté d'un écran décoloré, n'a initialement signalé que «quelques vieux piquets de tente rouillés», mais moins de vingt minutes après analyse, la pépite d'or a été détectée à environ cinq ou six pouces sous terre.

«Je n'arrivais pas à y croire», a déclaré l'homme de 67 ans qui a commencé à détecter les métaux en 1989. «Je suis arrivé en retard, ce n'était qu'une question de minutes et cette expédition de chasse au trésor était censée durer toute la journée.» De plus gros exemples de pépites d'or ont déjà été découverts en Grande-Bretagne, mais ils se trouvaient au Pays de Galles et en Écosse.

«Le dernier qui prétendait être plus gros en Angleterre pesait 54 grammes, mais le mien pèse 64,8 grammes. Nous sommes donc assez sûrs qu'il s'agit du plus gros trouvé sur le sol anglais», a ajouté Richard Brock. Mullock Jones, commissaire-priseur basé à Telford, a déclaré qu'il s'agissait d'une «opportunité rare d'acquérir une pépite d'or époustouflante» et qu'ils s'attendaient à «un intérêt considérable».