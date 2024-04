Chine : comment l'intelligence artificielle investit déjà les sex toys

Pour changer des traditionnels vibromasseurs, poupées et harnais en cuir présentés ce week-end à Shanghai lors d'une exposition de produits pour adultes, la Chine émoustille ses visiteurs avec une nouvelle tendance surprenante : des jouets sexuels guidés par l'intelligence artificielle.

Des sex toys à la pointe de la technologie. La Chine présente de nouveaux jouets sexuels guidés par l’IA. Pays où près de 70% des sex toys à l’échelle mondiale sont produits. Un grand nombre est d’ailleurs exposé ce week-end lors d’un salon qui se tient à Shanghai allant des godemichets semblables à des tentacules jusqu’aux poupées réalistes.

Les jouets intelligents de plus en plus populaires

Les jouets sexuels intelligents semblent plaire aux utilisateurs. Des marques européennes et américaines de sex toys ne cessent de se développer et proposent déjà des produits qui permettent de faire l’amour à distance comme s’il s’agissait d’un fantasme ou d’un film de science-fiction. «Le recours à l’intelligence artificielle est devenue populaire ces deux dernières années. Mais on n’en est encore qu’aux prémices», a déclaré Hannes Hultman, directeur des ventes pour l’Europe de l’entreprise chinoise Svakom, à l’AFP.

Svakom s’inscrit dans le secteur de la «télédildonique», c'est-à-dire l'utilisation de la technologie pour imiter les interactions sexuelles humaines. L'un de ses produits phares est un masturbateur qui, grâce à l'intelligence artificielle, peut se synchroniser avec un film pornographique. Il peut ensuite imiter les mouvements des acteurs à l'écran et en reproduire les sensations.

«Vous créez votre petite amie virtuelle et vous lui demandez d'interagir avec vous. En clair, vous pouvez toucher votre corps par l'intermédiaire de ce jouet», a expliqué le directeur.

Des jouets moins «pornographiques» pour l’IA

L'entreprise pékinoise Sistalk Technology propose également, via son application, de confier le contrôle d'un jouet sexuel à une «petite amie» créée par intelligence artificielle.

Plusieurs sociétés chinoises ont lancé des logiciels de conversation érotique ou l’interaction avec le robot est plus que physique.

«On essaie de changer l'état d'esprit de nos clients et de rendre ces objets moins pornographiques», a déclaré Hannes Hultman.

Si on prend l’exemple de l'application Sistalk, elle fonctionne comme un véritable réseau social où les utilisateurs partagent leurs centres d'intérêt et peuvent aussi faire l'amour en ligne en contrôlant les jouets sexuels de l'autre.

Des questions éthiques subsistent en matière de protection de la vie privée autour de l'intelligence artificielle. Cette nouvelle tendance se développe plus en Europe qu’en Asie. La Chine et l'Asie-Pacifique en général sont considérées comme des marchés d'avenir car la vision de la sexualité ne cesse d’évoluer ces dernières années.

Le plaisir de la femme au cœur de la technologie

Autre révolution prise en compte aujourd’hui : le plaisir féminin. Désormais, certains jouets misent également sur le bien-être. L'un des vibromasseurs exposés au salon de Shanghai est capable de prédire l'ovulation grâce à la mesure de la température interne ou encore de contribuer au renforcement des muscles du plancher pelvien. D'autres seraient capables de déceler le moment de l'orgasme et de se souvenir du type de pulsations qui leur a permis de l'atteindre.