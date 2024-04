Amy Winehouse : 5 choses que vous ignorez peut-être sur la chanteuse

Le biopic événement «Back to black», consacré à la chanteuse disparue Amy Winehouse, sortira au cinéma le 24 avril prochain. À cette occasion, voici 5 choses que vous ne savez peut-être pas sur la star britannique, décédée à seulement 27 ans d'une overdose, le 23 juillet 2011.

Elle s’est d’abord lancée dans le rap

Avant de devenir la diva de la soul, Amy Winehouse s’était essayée au rap. À l’âge de 10 ans, elle avait en effet monté un duo de rap avec sa meilleure amie, Juliette Ashby. Les fillettes avaient baptisé leur binôme «Sweet ‘n’ Sour» (doux et acide). «J'étais la partie 'acide', bien sûr», avait déclaré au Guardian la chanteuse.

Son troisième album a été détruit après son décès

Avant de rendre son dernier souffle, le 23 juillet 2011 à Londres, l’interprète de «Rehab» travaillait sur un troisième album et avait enregistré 14 titres, qui n’ont jamais été diffusés. Et pour cause, sa maison de disques les a tous détruits après sa mort, avait révélé en 2016 le magazine américain «Billboard».

«C'est ce qu'il fallait faire, d'un point de vue moral», avait affirmé David Joseph, le patron de la branche britannique du groupe Universal. «Je n'aurais jamais accepté qu'on utilise une partie d'un enregistrement, ou seulement sa voix. Maintenant, personne d'autre ne pourra être tenté de le faire», avait-il ajouté.

Son tatouage sur le bras est un hommage à sa mamie

La star avait un faible pour les tatouages. Mais s’il y en avait bien qui lui tenait à cœur, c’était cette pin-up, dessinée sur son bras. Elle avait choisi ce tatouage en hommage à sa grand-mère paternelle, Cynthia, qui était chanteuse dans un cabaret et dont Amy Winehouse était très proche. C’est elle qui lui avait transmis le goût pour la musique.

Elle a un lien avec la Reine des Neiges

Initialement, Elsa, le personnage emblématique du film «La Reine des Neiges», devait être une méchante et ses traits inspirés d'Amy Winehouse. La princesse aux pouvoirs de glace était censée avoir une masse de cheveux bleus et le même regard que la chanteuse. Finalement, les producteurs ont fait d’Elsa une princesse et cette idée a été abandonnée.

Elle n’a jamais écouté son premier album

Amy Winehouse n’a jamais voulu écouter son premier album, sorti en 2003 et intitulé «Frank», en hommage à Frank Sinatra, et dont est extrait le tube «Stronger than me». «Je n’ai jamais écouté l’album en entier, je ne l’ai même pas chez moi», avait confié au Guardian la chanteuse au look atypique, précisant que son label avait retiré toutes ses chansons favorites. Trois ans plus tard, en 2006, elle a sorti «Back to Black», qui a connu un immense succès et l'a propulsée au rang de star planétaire.