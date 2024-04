JO 2024 : les 6 temps forts culturels destinés aux parisiens qui vont animer la capitale

Alors que la France accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques du 26 juillet au 8 septembre, la ville de Paris compte bien mêler art et sport durant tout l’été à travers son olympiade culturelle.

Une programmation pleine de surprises, dont tous les détails ont été dévoilés ce mardi. Spectacle, musique, exposition, festival, poésie... Voici six temps forts, parmi les très nombreux rendez-vous pour la plupart gratuits, qui émailleront les festivités et investiront notamment l'espace public.

Les athlètes dans l'objectif de Raymond Depardon

La ville de Paris célèbre du 24 juin au 24 septembre le mythique photographe Raymond Depardon à travers une exposition monumentale et à ciel ouvert de ses clichés pris, entre 1964 et 1976, lors des Jeux Olympiques de Tokyo, Mexico, Munich et Montréal. Des photographies en noir et blanc qui seront exposées dans des dimensions XXL, dans les rues de le Capitale autour des sites Olympiques et jusqu'à Saint-Denis. Et pour faire le lien entre passé et présent, ces clichés répondront aux photographies des athlètes de l'équipe de France prises par son fils, le réalisateur Simon Depardon.

La Ville dansée par Benjamin Millepied

Le chorégraphe et danseur étoile Benjamin Millepied - un temps directeur de l’Opéra de Paris - et le Paris dance project cofondé avec Solenne du Haÿs Mascré, célèbreront le 8 juin prochain la danse dans dix lieux à Paris et en Ile-de-France, en proposant dix créations chorégraphiques participatives conçues par des artistes confirmés ou émergents. Des abords de la Tour Eiffel à la Philharmonie de Paris (19e), en passant par la Goutte d’Or (18e), la Patinoire de Saint-Ouen ou encore Grigny, ce rendez-vous populaire gratuit est pensé comme une véritable fête de la danse.

des Compétitions de break dance, de DJ et de basket

Du 22 au 26 mai, La Place, établissement culturel de la Ville de Paris, consacré à la culture hip-hop, revient avec une édition spéciale de son festival Playin’Paris, en plein cœur de la capitale. Alors que le break dance fait son entrée aux Jeux Olympiques cette année, un battle de break international y sera notamment organisé le 24 mai, entre autres rendez-vous, à l'instar d'une compétition internationale de DJ, qui réunira des artistes français, allemands, belges, italiens et américains, mais aussi un tournoi de basket ou encore une exposition-performance de graffiti et la création d’une œuvre originale par le street artiste français Fuzi et son homologue américain Defer.

Un spectacle hommage aux supporters

Art et sport main dans la main. A l’occasion de la fête de la musique, du 21 au 23 juin, la place du Châtelet accueillera trois soirs le spectacle hors norme de Mohamed el Khatib, «Stadium». Un théâtre documentaire qui donne la parole à plus d'une cinquantaine de supporters du RC Lens, rend hommage au ballon rond et à ceux qui y dédient leur vie, et plonge dans l’atmosphère d’un match de football.

A noter également que le théâtre du Châtelet célèbrera les 21 et 22, la musique et le sport, en l’occurrence la danse, avec le spectacle «Danse des 5 continents», qui propose un tour du monde des traditions musicales et dansées de l’Amérique du Sud au Burundi en passant par l'Arménie, le Japon, la Provence et la Polynésie. Un spectacle gratuit également.

Un CHAMPIONNAT INTERNATIONAL de théâtre

Du 21 au 31 mai, le théâtre Paris Villette organise le Paris Globe festival 2024 : une compétition artistique entre douze créations scéniques portées par des artistes venant de Beyrouth, Amsterdam, Santiago, Kyiv, Barcelone, Budapest, Ouagadougou, Montréal et Douala. Ces spectacles, reflets d’une nouvelle génération d’artistes engagée seront dévoilés sur sept scènes parisiennes - Théâtre de la Concorde (8e), Théâtre de la Bastille (11e), Théâtre 13 (13e), Théâtre 14 (14e), Théâtre Silvia Monfort (15e), Théâtre Paris-Villette (19e), Les Plateaux Sauvages (20e) - et l’un d’entre eux décrochera le prix du «monde de demain» attribué par un jury de Parisiens.

Un marathon poétique sur un ring de boxe

Du 24 mai au 7 septembre, la ville entend faire surgir la poésie au détour de ses rues. Outre les slogans poétiques affichés dans la ville, le métro et les gares ou encore la diffusion de capsules sonores notamment dans le funiculaire de Montmartre, un grand rendez-vous viendra célébrer la poésie le 7 septembre. Proposé sur un ring de boxe installé Place du Châtelet, il prendra la forme d’un marathon poétique où, durant 12 h, trente poètes, slameurs et rappeurs francophones et californiens - Los Angeles étant la prochaine ville hôte des JO 2028 – se relaieront pour des lectures-performances. Juste en face, disséminés dans le Théâtre de la Ville Sarah-Bernhardt, une vingtaine de poètes franciliens seront également à découvrir.