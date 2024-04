JO 2024 : pourquoi les Jeux olympiques commenceront-ils deux jours avant la cérémonie d’ouverture ?

Alors que la cérémonie d’ouverture est prévue le vendredi 26 juillet, les Jeux olympiques 2024 de Paris commenceront en réalité deux jours plus tôt, soit le mercredi 24 juillet.

Du vendredi 26 juillet au dimanche 11 août. Ce sont les dates officielles des Jeux olympiques 2024 à Paris. Mais comme lors des précédentes éditions, les JO commenceront avant même la cérémonie d’ouverture prévue sur la Seine. Cette 33e olympiade s’ouvrira deux jours plus tôt, soit le mercredi 24 juillet, avec le début des tournois de foot, qui se tiendront à Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon, Saint-Étienne, Marseille et Nice, et de rugby à 7 au Stade de France. Le lendemain (jeudi 25 juillet), le coup d’envoi de deux autres épreuves sera donné avec le concours de tir à l’arc aux Invalides et le handball à l’Arena Paris Sud (Porte de Versailles).

Le début des compétitions de football et de handball a été anticipé pour qu’elles puissent se terminer à temps. Car les deux semaines imparties ne sont pas suffisantes pour qu’elles puissent se tenir dans leur intégralité, en raison notamment du nombre de matchs et du temps de repos nécessaire pour les sportifs. De leur côté, les tournois masculins et féminins de rugby à 7 ont été avancés pour permettre au Stade de France d’être prêt pour accueillir les épreuves d’athlétisme à partir du vendredi 2 août.

En revanche, aucune compétition n’est programmée le jour de la cérémonie d’ouverture et ces JO 2024 s’achèveront bien le dimanche 11 août avec la cérémonie de clôture avant que les Jeux Paralympiques ne prennent le relais un peu plus de deux semaines plus tard (28 août-8 septembre).