«Astérix» : un nouveau film en prises de vues réelles en préparation chez StudioCanal

STUDIOCANAL, la filiale du groupe CANAL+, va produire le prochain volet des aventures d’Astérix, en prises de vues réelles.

Par Toutatis, Astérix et Obélix seront bientôt de retour sur grand écran. Un nouveau film live action tiré des aventures des irréductibles gaulois de Goscinny et Uderzo est en préparation chez STUDIOCANAL, la filiale du groupe CANAL+, qui a signé un accord exclusif de développement avec la maison d’édition Albert René.

Cette annonce fait suite à la création d'un département dédié aux adaptations d'œuvres littéraires en films et en séries, baptisé StudioCanal Stories. Pour l’heure, on ignore la date de sortie de ce nouvel opus, le sixième de la saga après «Astérix et Obélix : L'Empire du milieu», sorti en 2023. Coproduit par Pathé et réalisé par Guillaume Canet, il avait réuni 4,6 millions de spectateurs dans les salles françaises.

Leader européen de la production, de la distribution et des ventes internationales de longs-métrages et de séries, STUDIOCANAL a démontré à de nombreuses reprises son savoir-faire dans les adaptations littéraires en films et en séries, ainsi que sa capacité à faire voyager les plus grandes franchises dans le monde entier, à commencer par Paddington.