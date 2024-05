Le Comte de Monte-Cristo : Pierre Niney en quête de vengeance dans une nouvelle bande-annonce

Pathé Films vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce du film «Le Comte de Monte-Cristo», qui sera présenté hors compétition au Festival de Cannes, dans lequel Pierre Niney incarne le héros d’Alexandre Dumas. Sortie en salle prévue pour le 28 juin prochain.

Une aventure tragique et épique. Une nouvelle bande-annonce du film «Le Comte de Monte-Cristo» vient d’être dévoilée par Pathé France. Le long métrage adapté du roman d’Alexandre Dumas verra Pierre Niney incarner le personnage d’Edmond Dantès, un homme qui voit sa vie brisée quand il est arrêté et suspecté à tort de bonapartisme. Après quatorze années de captivité, il parvient à s’échapper grâce à l’abbé Faria, qui va lui confier le secret de l’île de Monte-Cristo. Il y découvre un trésor qui le rend richissime, et lui permet de planifier sa vengeance envers les trois hommes qui l’ont trahi.

Après «Les Trois Mousquetaires», Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière s’attaquent à un nouveau monument de la littérature française avec cette adaptation du «Comte de Monte-Cristo» d'Alexandre Dumas. En plus de Pierre Niney, les téléspectateurs retrouveront Anaïs Demoustier, Bastien Bouillon, Patrick Mille, Vassili Schneider, ou encore Laurent Lafitte au générique.

Prévu pour une sortie en décembre 2024, «Le Comte de Monte-Cristo», qui sera présenté hors compétition lors du prochain Festival de Cannes, a finalement été programmé avec six mois d’avance, le 28 juin prochain. Une date qui correspond, en France, à la Fête du cinéma qui doit se tenir du 30 juin au 3 juillet.