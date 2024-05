Jeux vidéo : Nintendo promet une future annonce sur la Switch 2

Une Nintendo Switch 2 est dans les tuyaux. Ce mardi 7 mai, le géant japonais a promis une annonce avant la fin du mois de mars 2025.

Une nouvelle qui risque de ravir les fans de Nintendo. Une switch 2 devrait sortir dans les prochains mois. La mauvaise nouvelle c'est qu'il va falloir attendre. Nintendo a promis de faire une annonce... avant la fin du mois de mars 2025.

«Nous ferons une annonce concernant le successeur de la Nintendo Switch au cours de cet exercice fiscal (qui se termine le 31 mars 2025, ndlr). Cela fera plus de neuf ans que nous avons annoncé l'existence de la Nintendo Switch en mars 2015», a ainsi déclaré le géant japonais ce mardi 7 mai. Il précise dans ce communiqué que la communication de juin prochain sur les futurs jeux Nintendo ne ferait aucune mention de la Switch 2.

This is Furukawa, President of Nintendo. We will make an announcement about the successor to Nintendo Switch within this fiscal year. It will have been over nine years since we announced the existence of Nintendo Switch back in March 2015. We will be holding a Nintendo Direct…

