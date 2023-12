Apple Vision Pro, Switch 2, Google Gemini... Voici les 6 innovations high-tech les plus attendues en 2024

L'année 2024 sera marquée par de nombreuses annonces au niveau des innovations technologiques. Voici six d'entre elles qui devraient marquer l'année 2024, entre officialisations, sorties et rumeurs.

La technologie sera au cœur de l’actualité durant l’année 2024. Comme chaque année, le calendrier sera ponctué d’annonces et de sorties de nouveaux équipements et de nouvelles innovations. Apple, Nintendo, Google… Les géants du secteur sont dans les starting-blocks.

Apple Vision Pro

Une innovation attendue par les adeptes de la firme à la pomme. Annoncé le 5 juin dernier au cours de la Worldwide Developers Conference, l’Apple Vision Pro est un casque de réalité mixte qui devrait marquer le «début de l’informatique spatiale» selon son développeur. Doté d’un système d’exploitation unique, visionOS, le casque Vision Pro permettra aux utilisateurs d’interagir avec une interface virtuelle intégrée au monde réel. Cette révolution pour l’entreprise basée à Cupertino devrait normalement être disponible dès le premier semestre de l’année 2024, du moins aux Etats-Unis dans un premier temps.

Samsung galaxy Ring

Santé, sommeil, stress… Une technologie sous forme de bague pour mesurer toutes ces données devrait être annoncé par Samsung au mois de janvier 2024, avec une sortie potentielle au cours de la même année, voire en 2025. Ce projet de bague connectée, nommé Galaxy Ring par certains médias, est dans les petits papiers de l’entreprise sud-coréenne depuis de nombreuses années. En effet, Samsung avait déposé un brevet en 2015 à propos d’une bague intelligente connectée au smartphone. Initialement prévue comme interface afin d’interagir avec les appareils domotiques, la bague de Samsung serait finalement destinée à un contrôle de la santé.

Google Gemini

Un modèle d’intelligence artificielle made in Google. Leader des moteurs de recherches, le géant fondé par Sergey Brin et Larry Page s’est également plongé dans le domaine de l’IA depuis plusieurs années avec une entreprise de développement dédiée : Google Deepmind. Le 6 décembre dernier, Google a frappé un grand coup en présentant Google Gemini, un modèle capable de surpasser GPT-4, créé par OpenAI, et qui serait disponible en masse au cours de l’année 2024.

Nintendo Switch 2

Le monde du jeu vidéo risque également de secouer l’univers high-tech en 2024, à commencer par Nintendo. Le monstre japonais du divertissement devrait révéler la sortie d’une nouvelle génération pour la Nintendo Switch, lancée en 2017, et simplement baptisée «Nintendo Switch 2», selon la presse spécialisée. À ce stade, il ne s’agit que de rumeurs, mais la sortie de jeux demandant des performances poussées et le ralentissement des ventes de la Nintendo Switch laissent sous-entendre qu’une nouvelle console serait dans les petits papiers de la multinationale japonaise.

Sony PS5 Pro

Un autre monstre sacré du jeu vidéo devrait faire trembler l'industrie du divertissement : Sony. L’autre monstre sacré japonais, qui a lancé sa PlayStation 5 Slim en 2023, devrait réitérer en 2024 avec une potentielle PS5 Pro. Pour l’heure, aucune annonce officielle n’a été effectuée par PlayStation, mais des rumeurs évoquent le lancement de la console pour la fin d’année 2024.

Une véritable 5G en 2024 ?

Cela peut paraître surprenant, mais la 5G présente en France depuis 2020 n’est pas «vraie». Pour être plus précis, elle ne possède pas sa propre infrastructure distincte des autres réseaux, puisqu’elle s’appuie sur celle de la 4G. Mais en 2024, cela va changer selon les opérateurs, avec l’arrivée de la 5G SA (standalone), qui aura sa propre infrastructure. Parmi les promesses annoncées, une latence réduite, une meilleure couverture et des capacités de connectivité poussées.